Оновлений Клубний чемпіонат світу-2025 подарував вже кілька сенсацій у плей-оф. Серед них є і виліт Інтера, який призвів до гучного скандалу всередині команди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tuttomercatoweb.

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Мартінес наїхав на партнера

Міланський клуб набрав 7 очок в групі із Рівер Плейт, Монтерреєм та Урава Ред Даймондз. У плей-оф команда вийшла на Флуміненсе, якому несподівано програла 0:2.

Після зустрічі із бразильцями капітан "зміїв" Лаутаро Мартінес у розпачі дав неоднозначне інтерв'ю. Аргентинець натякнув, що в Інтері є гравці, які не хочуть грати за цю команду.

Мені шкода команду, ми не хотіли програвати. Потрібно мати бажання залишатися в Інтері. Ми боремося за найвищі цілі. Той, хто не хоче залишатися, має піти. Я бачив багато речей, які мені не сподобалися. Як капітан, я хочу боротися за результат. Ті, хто хоче залишитися в Інтері, хай залишаються. А хто не хоче – йдіть,

– висловився Мартінес.

Можливо, цей коментар більшість фанів клубу проігнорувала би та пройшла повз. Все ж Лаутаро висловився абстрактно та без конкретних імен та звинувачень.

Турецький слід

Але масла у вогонь підлив президент Інтера Беппе Маротта. Керівник клубу вирішив уточнити, що Мартінес казав про одного з лідерів півзахисту Хакана Чалханоглу.

Я сприймаю слова Лаутаро позитивно. Якщо хтось не хоче залишатися, то краще попрощатися. До цього моменту ніхто чітко не заявляв про бажання піти. Мабуть, він мав на увазі ситуацію з Чалханоглу, яку ми незабаром врегулюємо. Ми говоримо про це відкрито та спокійно. Якщо він хоче змінити клуб, ми вислухаємо його,

– заявив Маротта в інтерв'ю сайту Інтера.

Саме після цього коментаря фанати "зміїв" налаштувались проти турка. Цікаво, що до провалу команди на клубному Мундіалі Чалханоглу не мав відношення зі спортивної точки зору.

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Перед стартом турніру хавбек отримав травму щиколотки та просидів усі матчі в запасі. Зрештою Хакан відреагував на слова Маротти та Мартінеса у себе в інстаграмі, видавши довжелезний пост.

"Під час тренування в США я отримав ще одну травму. Через це я не зміг зіграти в цьому турнірі. Жодних залаштункових історій. Ми програли і це боляче. Я переживав це з сумом. Після фінального свистка я зателефонував кільком партнерам по команді, щоб висловити підтримку. Бо коли тобі не байдуже, ти так робиш.

Але найбільше мене вразили жорсткі слова, які пролунали після цього. Вониі роз’єднують, а не об’єднують. Я ніколи не шукав виправдань. Я завжди брав на себе відповідальність. Грав навіть через біль. Я поважаю кожну думку — як одноклубника, так і президента. Але повага не може бути односторонньою. Я ніколи не зраджував цю футболку. Я ніколи не казав, що нещасливий в Інтері

У минулому я отримував дуже серйозні пропозиції, але я вирішив залишитися. Бо я знаю, що для мене означає цей клуб. Мої вчинки говорять самі за себе. Я люблю цей спорт та цей клуб. Яким буде моє майбутнє? Побачимо, не знаю. Але історія завжди пам’ятатиме тих, хто залишився стояти, а не тих, хто говорив найголосніше".

Кар'єра Чалханоглу

Варто зазначити, що на фоні чуток про конфлікт Чалханоглу із Інтером посилились чутки про можливий перехід в команду Оскара Глуха. Ізраїльський хавбек Зальцбурга у 21 рік вважається одним з найбільш перспективних центральних півзахисників світу.

Контракт самого Хакана із Інтером завершується у 2027 році. Турок доєднався до команди у 2021 році, коли пішов вільним агентом з Мілана. За цей час він провів 182 матчі за "зміїв", оформивши 38 голів та 32 асисти.

Півзахисник допоміг "неррадзурі" виграти чемпіонат Італії, а також двічі дійти до фіналу Ліги чемпіонів. Цього року у вирішальному матчі єврокубка Інтер розгромно програв ПСЖ з рахунком 0:5.