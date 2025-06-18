На стадіонах США тривають матчі Клубного чемпіонату світу-2025. Одним з найцікавіших поєдинків першого туру став бій між мексиканським Монтерреєм та італійським Інтером, повідомляє 24 Канал.

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Культовий гол Рамоса

За північноамериканську команду виступає кілька відомих гравців з досвідом виступів у Європі. Але особлива увага була прикута до Серхіо Рамоса, який запалював за Севілью, Реал та ПСЖ.

І іспанцю вдалось стати центральною фігурою на полі. В середині першого тайму Серхіо відзначився голом у притаманному для себе стилі. Захисник відгукнувся на подачу з кутового та головою пробив Зоммера.

Серхіо Рамос забив на Клубному чемпіонаті світу: дивитися відео

На момент взяття воріт Серхіо було 39 років 2 місяці та 19 днів. Таким чином, Рамос став найбільш віковим автором голу в історії Клубних чемпіонатів світу.

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Цікаво, що попередній рекорд належав гравцю Інтера Хав'єру Дзанетті. У 2010 році аргентинець забив у корейського Соннама у віці 37 років 4 місяці та 5 днів.

До слова, Монтеррею вдалось не програти фіналісту Ліги чемпіонів (1:1). Перед перервою рахунок зрівняв Лаутаро Мартінес після хитрого розіграшу штрафного.

Огляд матчу Монтеррей – Інтер: дивитися відео