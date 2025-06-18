На стадионах США продолжаются матчи Клубного чемпионата мира-2025. Одним из самых интересных поединков первого тура стал бой между мексиканским Монтерреем и итальянским Интером, сообщает 24 Канал.

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Культовый гол Рамоса

За североамериканскую команду выступает несколько известных игроков с опытом выступлений в Европе. Но особое внимание было приковано к Серхио Рамосу, который зажигал за Севилью, Реал и ПСЖ.

И испанцу удалось стать центральной фигурой на поле. В середине первого тайма Серхио отметился голом в присущем для себя стиле. Защитник откликнулся на подачу с углового и головой пробил Зоммера.

Серхио Рамос забил на Клубном чемпионате мира: смотреть видео

На момент взятия ворот Серхио было 39 лет 2 месяца и 19 дней. Таким образом, Рамос стал самым возрастным автором гола в истории Клубных чемпионатов мира.

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Интересно, что предыдущий рекорд принадлежал игроку Интера Хавьеру Дзанетти. В 2010 году аргентинец забил в корейского Соннама в возрасте 37 лет 4 месяца и 5 дней.

К слову, Монтеррею удалось не проиграть финалисту Лиги чемпионов (1:1). Перед перерывом счет сравнял Лаутаро Мартинес после хитрого розыгрыша штрафного.

Обзор матча Монтеррей – Интер: смотреть видео