Обновленный Клубный чемпионат мира-2025 продолжает набирать обороты. В центральном матче 1/8 финала мадридский Реал противостоял туринскому Ювентусу, сообщает 24 Канал.

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Мадридцы идут за трофеем

Реал с осечки начал свой путь на КЧМ, расписав ничью с Аль-Хилялем. Но выход из группы не стал проблемой для подопечных Алонсо. Победы над Пачукой и Зальцбургом позволили выйти из группы с первого места.

Уже на первой же стадии плей-офф Реал получил непростого соперника. Ювентус разгромил на групповой стадии Видад и Аль-Айн, однако провалил игру против Манчестер Сити (2:5).

Именно поэтому мадридцы были фаворитами отчетного матча. К тому же, после болезни вернулся Мбаппе, но начал матч со скамейки запасных. В основе в нападении "бланкос" вышли Винисиус и Гонсало Гарсия.

Реал – Ювентус 1:0

Гол: Гонсало Гарсия, 54.

Реал ожидаемо захватил инициативу и контролировал игру большую часть матча. Ювентус же пытался сопротивляться в первом тайме, но после перерыва окончательно отдал преимущество "бланкос".

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Ею Реал и воспользовался в начале второго тайма. Первым результативным действием в составе мадридцев отметился Трент Александер-Арнольд, который выдал прекрасную подачу на Гарсию.

21-летний воспитанник клуба точно пробил головой. После этого Ювентус недостаточно создал для восстановления паритета. Можно вспомнить разве что опасные удары от Консейсау и Гонсалеса. Однако Реал даже был ближе ко второму голу.

Киперу туринцев приходилось спасать ворота после выстрелов Беллингема, Чуамени, Хейсена и нескольких ударов Вальверде. В конце концов Реал довел игру до минимальной победы и вышел в четвертьфинал Клубного чемпионата мира, где сыграет с Боруссией Дортмунд или Монтерреем.