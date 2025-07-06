Головний тренер Боруссії Дортмунд Ніко Ковач прокоментував поразку своєї команди від Реала. Він знайшов пояснення такому результату, пише 24 Канал з посиланням на ESPN.

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Яка причина поразки Боруссії

Тренер сказав, що поле було більше схоже на поле для гольфу, ніж для футболу.

Поле "МетЛайф" закоротке – це не той газон, на якому ми звикли грати у Бундеслізі. Як ви бачили, полив також був недостатньо якісним, бо вони не мають відповідних інструментів. Коли поле надто сухе, то бутси буквально прилипають,

– сказав Ніко Ковач.

Він також розповів, що вони двічі грали у Цинциннаті. Вперше це було о 12 годині дня, а згодом о третій.

"Тоді температура повітря була 45 градусів – ясна річ, що футболістам дуже важко. Сьогодні було 35 градусів. Але окей, це турнір, в якому ми мусимо грати. Я пропонував починати матчі пізніше – тоді інтенсивність була б вищою, а глядачам було б цікавіше", – додав Ніко Ковач.

Відзначимо, що у півфіналі Клубного чемпіонату світу Реал зустрінеться з ПСЖ. Матч запланований на 9 липня о 22:00 за київським часом.