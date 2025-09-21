Еще одна известная украинская спортсменка решила сменить гражданство. Бронзовый призер чемпионата мира Елизавета Литвиненко будет выступать за Объединенные Арабские Эмираты.

Елизавета Литвиненко была одной из надежд сборной Украины по дзюдо. Потеря такой титулованной спортсменки может сказаться на результатах команды, пишет 24 Канал со ссылкой на Главком.

Почему Литвиненко решила сменить гражданство?

По информации источника, 21-летняя спортсменка могла решиться на такой шаг из-за решения Федерации дзюдо Украины (ФДУ) бойкотировать международные турниры. В этом году украинские дзюдоисты не поехали на чемпионат мира, который проходил в июне в Будапеште, из-за допуска белорусских спортсменов под своей символикой.

Свое решение Федерация аргументировала приказом Министерства молодежи и спорта от июля 2023 года, согласно которому украинцам запрещается соревноваться с россиянами и белорусами, если нарушаются принципы нейтралитета. Таким образом украинские дзюдоисты пропустили крупные международные соревнования.

Елизавета Литвиненко уже успела поделились фотографией в инстаграме с флагом ОАЭ на кимоно.

Елизавета Литвиненко в форме сборной ОАЭ / фото из инстаграма дзюдоистки

Ранее в интервью xsport Литвиненко рассказывала, как война в Украине влияет на тренировочный процесс. Из-за постоянных обстрелов и тревог спортсменка не могла качественно подготовиться к турнирам. Вполне вероятно, что этот фактор тоже повлиял на решение дзюдоистки.

Что известно о Елизавете Литвиненко?

Елизавета Литвиненко начала заниматься дзюдо в городе Покров, Днепропетровской области. До этого она посещала секцию по прыжкам в воду.

В 2021 году Литвиненко стала чемпионкой Европы среди кадетов в весовой категории до 70 килограммов. В том же году дебютировала на ЧЕ уже на взрослом уровне.

В следующем году перешла в весовую категорию до 78 килограммов. Литвиненко стала чемпионкой Европы среди юниоров и выиграла "золото" Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

В октябре 2022 года получила "бронзу" на чемпионате мира в Ташкенте. 18-летняя украинка в решающем поединке победила иппоном действующую олимпийскую чемпионку Сори Хамаду.

Также звездная спортсменка одерживала победы турнирах серии Мастерс, Грэндслем и Гран-при. На Олимпийских играх-2024 Литвиненко проиграла китаянке Ма Чженчжао в утешительной схватке, потеряв шанс на медаль.

Ранее сообщалось, что сразу трое украинских дзюдоистов сменили спортивное гражданство.