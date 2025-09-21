Ще одна відома українська спортсменка вирішила змінити громадянство. Бронзова призерка чемпіонату світу Єлизавета Литвиненко виступатиме за Об'єднані Арабські Емірати.

Єлизавета Литвиненко була однією з надій збірної України з дзюдо. Втрата такої титулованої спортсменки може позначитися на результатах команди, пише 24 Канал з посиланням на Главком.

Чому Литвиненко вирішила зміни громадянство?

За інформацією джерела, 21-річна спортсменка могла наважитися на такий крок через рішення Федерації дзюдо України (ФДУ) бойкотувати міжнародні турніри. У цьому році українські дзюдоїсти не поїхали на чемпіонат світу, який проходив у червні в Будапешті, через допуск білоруських спортсменів під своєю символікою.

Своє рішення Федерація аргументувала наказом Міністерства молоді та спорту від липня 2023 року, згідно з яким українцям забороняється змагатися з росіянами та білорусами, якщо порушуються принципи нейтралітету. Таким чином українські дзюдоїсти пропустили великі міжнародні змагання.

Єлизавета Литвиненко вже встигла поділися світлиною в інстаграмі з прапором ОАЕ на кімоно.

Раніше в інтерв'ю xsport Литвиненко розповідала, як війна в Україні впливає на тренувальний процес. Через постійні обстріли та тривоги спортсменка не мала змоги якісно підготуватися до турнірів. Цілком ймовірно, що цей фактор теж вплинув на рішення дзюдоїстки.

Що відомо про Єлизавету Литвиненко?

Єлизавета Литвиненко почала займатися дзюдо у місті Покров, Дніпропетровської області. До цього вона відвідувала секцію зі стрибків у воду.

У 2021 році Литвиненко стала чемпіонкою Європи серед кадетів у ваговій категорії до 70 кілограмів. У тому ж році дебютувала на ЧЄ вже на дорослому рівні.

У наступному році перейшла у вагову категорію до 78 кілограмів. Литвиненко стала чемпіонкою Європи серед юніорів та виграла "золото" Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

У жовтні 2022 року здобула "бронзу" на чемпіонаті світу в Ташкенті. 18-річна українка у вирішальному поєдинку перемогла іппоном чинну олімпійську чемпіонку Сорі Хамаду.

Також зіркова спортсменка здобувала перемоги турнірах серії Мастерс, Грендслем і Гран-прі. На Олімпійських іграх-2024 Литвиненко програла китаянці Ма Чженчжао у втішній сутичці, втративши шанс на медаль.

Раніше повідомлялося, що одразу троє українських дзюдоїстів змінили спортивне громадянство.