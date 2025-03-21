Досадное падение: Конопля получил травму в матче против Бельгии

В четверг, 20 марта, сборная Украины сыграла первый стыковой матч Лиги наций. Соперником подопечных Сергея Реброва стала звездная сборная Бельгии.

В первом тайме матча против Бельгии "сине-желтые" понесли досадную потерю. Правый защитник Ефим Конопля вынужденно покинул поле из-за повреждения.

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Степень повреждения Конопли

Ефим Конопля упал на развернутую стопу наружу, сообщает 24 канал со ссылкой на Hospital Pass.

Таким образом по предварительным прогнозам защитник сборной Украины получил травму дельтовидной связки голеностопа. Восстановление игрока составит от трех до пяти недель.

Поэтому Ефим Конопля пропустит ответный матч сборной Украины против Бельгии. Также травму получил Алексей Сыч, который заменил игрока Шахтера по ходу встречи.

Напомним, что второй матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье 23 марта. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.