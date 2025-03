В четверг, 20 марта, сборные Украины и Бельгии проведут первый матч плей-офф Лиги наций. Номинально домашний поединок для "сине-желтых" принимает стадион "Энрике Рока де Мурсия" в Испании, пишет 24 Канал.

Новый хит исполнили фаны Украины и Бельгии

По дороге на стадион болельщики сборной Украины и Бельгии исполнили новый хит, который подхватили в сети. Фанаты в автобусе спели песню, которая обречена на бессмертие.

"If you hate f**king Russia – clap your hands" (Если ненавидите дол**ную Россию – похлопайте в ладоши), – говорится в песне.

Видео: фаны Украины и Бельгии исполнили песню о России

Напомним, что первым мировым хитом болельщиков стала песня "Путин – х**ло". Ее поют болельщики по всему миру.

Отметим, что победитель в двухматчевом противостоянии сборных Украины и Бельгии в следующем сезоне будет играть в дивизионе А Лиги наций. А вот команда, которая проигрывает, будет выступать в дивизионе В.

Ответный матч состоится 23 марта в бельгийском Генке. Игра начнется в 21:45.

Ранее сообщалось, что летом сборная Украины примет участие в турнире. "Сине-желтые" впервые в истории сыграют поединки в дружественной Канаде.