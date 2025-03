У четвер, 20 березня, збірні України та Бельгії проведуть перший матч плей-оф Ліги націй. Номінально домашній поєдинок для "синьо-жовтих" приймає стадіон "Енріке Рока де Мурсія" в Іспанії, пише 24 Канал.

Новий хіт виконали фани України та Бельгії

По дорозі на стадіон вболівальники збірної України та Бельгії виконали новий хіт, який підхопили в мережі. Фанати в автобусі заспівали пісню, яка приречена на безсмертя.

"If you hate f**king Russia – clap your hands" (Якщо ненавидите дов**ну Росію – поплескайте в долоні), – йдеться у пісні.

Відео: фани України та Бельгії виконали пісню про Росію

Нагадаємо, що першим світовим хітом вболівальників стала пісня "Путін – х**ло". Її співають вболівальники по всьому світу.

Зазначимо, що переможець у двоматчевому протистоянні збірних України та Бельгії наступного сезону гратиме в дивізіоні А Ліги націй. А от команда, яка програє, виступатиме в дивізіоні В.

Матч-відповідь відбудеться 23 березня в бельгійському Генку. Гра розпочнеться о 21:45.

Раніше повідомлялося, що влітку збірна України візьме участь в турнірі. "Синьо-жовті" вперше в історії зіграють поєдинки в дружній Канаді.