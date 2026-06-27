Вот только Мохаммеда Салаха и компанию ждал непростой соперник — Иран. В то время как бельгийцы смогли похвастаться игрой против Новой Зеландии, которая вряд ли надолго запомнится болельщикам на этом турнире, пишет 24 Канал.

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Египет – Иран 1:1

Голы: Сабер, 5 – Резаеян, 14.

Команды показали какой-то сумасшедший старт матча, в котором успели по разу отличиться, а иранцы ещё и не забили заработанный пенальти. И всё это за первые 15 минут.

Далее событий в матче было уже меньше, хотя стоит отдать должное Ирану, как бы это ни было трудно сделать украинским нейтральным болельщикам. Азиатская сборная выглядела лучше и, вероятно, все-таки заслужила победу. Но, к счастью, гол Халилзаде в добавленное время был отменен из-за офсайда.

1:1 в итоге — упущенный шанс для Египта уверенно выиграть группу.

Новая Зеландия – Бельгия 1:5

Голы: Джаст, 84 – Троссар, 28, 50, Де Брюйне, 66, Лукаку, 86, Селемекерс, 90+4.

Вот где зрители дождались голевой феерии, так это в матче бельгийцев против Новой Зеландии. Хотя первая половина игры вроде бы и не обещала, что счёт будет настолько разгромным в пользу "Красных дьяволов".

Главным героем стал Леандро Троссар, на счету которого дубль. Гол Кевина де Брюйне на 66-й минуте окончательно снял вопрос о том, кому достанутся три очка, поэтому бельгийцы немного расслабились и позволили Элайдже Джасту на прощание забить свой третий мяч на Мундиале.

Тем более это ещё был не конец: Ромелу Лукаку наконец-то не просто заставил соперника забить автогол, но и забил сам. А довершил дело Алексис Селемекерс. 5:1 — более чем убедительная победа команды Руди Гарсии.

Новая Зеландия — Бельгия, смотрите обзор от MEGOGO:

Кто занял первое место в группе?

У Бельгии и Египта по итогам трёх матчей оказалось равное количество очков – по 5. И личная встреча не смогла послужить тай-брейкером, ведь сборные сыграли её вничью.

И вот здесь помогло то, что бельгийцы забили новозеландцам целых 5 голов: их разница забитых и пропущенных мячей оказалась +4 против +2 у Египта, что позволило возглавить группу.

Иран с тремя очками и третьим местом ждёт результатов других групп, чтобы понять, продолжит ли он борьбу в плей-офф.