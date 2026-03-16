20-летний борец на чемпионате Европы заставил белоруса и россиянина слушать гимн Украины

Украинский борец греко-римского стиля Егор Якушенко стал молодежным чемпионом Европы в весовой категории до 97 килограммов. На пьедестале почета спортсмен оказался в компании представителей Беларуси и России.

Якушенко уже второй раз подряд получил европейский титул – на этот раз на соревнованиях в сербском Зренянине. В финале он одолел белоруса Хасланова, пишет United World Wrestling.

Как завершился чемпионат Европы U-23 для Егора Якушенко?

Финальный соперник украинца проигрывал ему дважды за последний год – на прошлом чемпионате Европы и на мировом первенстве в Нови Саде. Та же участь постигла белоруса и на этот раз: несмотря на то, что Якушенко во втором периоде был поставлен в партер за пассивность, он смог избежать потери очков, а до этого успешно бросил Хасланова.



Егор Якушенко бросает белоруса Хасланова / фото UWW

При счете 2:1 украинцу была нужна хорошая оборона в течение 2 минут, и он с задачей справился. Белорус попытался взять видеоповтор на предмет побега, но судьи не подтвердили челлендж и дали еще одно очко Якушенко. Поэтому 3:1 в итоге – наш спортсмен получил возможность сделать круг почета с украинским флагом прямо перед глазами представителя страны-соучастника агрессии.

Егор Якушенко / фото UWW

Что произошло на пьедестале почета?

Во время церемонии награждения слушать гимн Украины в честь победителя пришлось не только белорусу, но и россиянину, который занял третье место вместе со спортсменом из Германии.

Оба представителя государств-агрессоров отводили взгляд и, очевидно, чувствовали себя неудобно.