После этого была пауза в наградах, из-за чего наша команда упала на седьмое место. Но предпоследний игровой день подарил нашей команде "серебро", сообщает 24 Канал.

По теме Спортсмены массово падают на трассах: на Паралимпиаде возникла неожиданная проблема

Как россияне попали в курьез?

Сборная Украины финишировала второй в эстафете в лыжных гонках. Участие за нашу команду приняли Павел Баль, Тарас Радь, Александра Кононова и Людмила Ляшенко.

Эпический момент произошел после финиша нашей команды. Наши спортсмены на радостях начали позировать перед телекамерами с нашим национальным флагом.

И именно в этот момент до финиша добралась сборная России. Представители страны-террористки финишировали шестыми и пересекали финишную прямую как раз на фоне флага Украины.



Как Россия финишировала на фоне флага Украины / фото скриншот с трансляции

Интересно, что российская сборная выступала в составе только двух участников вместо четырех из-за ограниченной заявки. Поэтому каждый из представителей России прошел по два этапа.

Как Украина выступает на Паралимпиаде-2026?