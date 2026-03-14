После этого была пауза в наградах, из-за чего наша команда упала на седьмое место. Но предпоследний игровой день подарил нашей команде "серебро", сообщает 24 Канал.
Как россияне попали в курьез?
Сборная Украины финишировала второй в эстафете в лыжных гонках. Участие за нашу команду приняли Павел Баль, Тарас Радь, Александра Кононова и Людмила Ляшенко.
Эпический момент произошел после финиша нашей команды. Наши спортсмены на радостях начали позировать перед телекамерами с нашим национальным флагом.
И именно в этот момент до финиша добралась сборная России. Представители страны-террористки финишировали шестыми и пересекали финишную прямую как раз на фоне флага Украины.
Как Россия финишировала на фоне флага Украины / фото скриншот с трансляции
Интересно, что российская сборная выступала в составе только двух участников вместо четырех из-за ограниченной заявки. Поэтому каждый из представителей России прошел по два этапа.
Как Украина выступает на Паралимпиаде-2026?
- Серебряная медаль в эстафете стала 17-й наградой Украины на Паралимпиаде-2026. Наша сборная осталась на 7-м месте в медальном зачете.
- В активе нашей команды 3 "золота", а также по 7 серебряных и бронзовых медалей. Все награды сборная Украины получила в двух видах спорта – парабиатлоне и лыжных гонках.
- Ранее Украина официально заявила о систематическом давлении на Паралимпиаде-2026. Наша страна возмущена разрешением на участие команд России и Беларуси под собственным флагом.