Участники зимних Паралимпийских игр открыто раскритиковали организаторов из-за состояния трасс. По их словам, из-за теплой погоды и искусственного покрытия соревнования превращаются в опасное испытание, пишет The Guardian.
Смотрите также Чемпионка Паралимпиады призналась, что была изнасилована за две недели до получения "золота"
Почему возникла проблема?
Соревнования проходят в районе Кортины д'Ампеццо, где организаторы столкнулись с аномально теплой погодой. Из-за этого естественного снега почти нет, а трассы пришлось формировать преимущественно из искусственного покрытия.
Некоторые участники заявили, что покрытие стало слишком твердым и скользким. В результате во время тренировок и стартов произошло немало падений, что вызвало волну критики среди спортсменов.
Один из участников назвал ситуацию "шуткой", отметив, что организаторы должны были лучше учесть погодные риски.
Организаторов обвиняют в неудачном планировании
Спортсмены и тренеры считают, что проблема возникла из-за неудачного планирования календаря соревнований. Потепление в конце зимы в этом регионе Италии случается регулярно, однако организаторы не смогли полностью подготовиться к таким условиям.
Несмотря на критику, организаторы уверяют, что делают все возможное, чтобы улучшить состояние трасс. Они продолжают использовать снежные пушки и технику для уплотнения покрытия.
Впрочем, дискуссия вокруг условий проведения соревнований только набирает обороты, а часть спортсменов уже заявила, что безопасность участников должна быть главным приоритетом на Паралимпиаде.
Скандалы на Паралимпиаде-2026
- Украинским паралимпийцам запретили использовать форму с мапочкой запретили использовать форму с картой Украины, включая Крым и Донбасс. В МПК заявили, что дизайн якобы имеет "политический" характер.
- Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс не видит проблем в том, чтобы россияне, раненые на войне, соревновались на Паралимпиаде.
- В 2022 году Россия и Беларусь были отстранены от МПК из-за войны в Украине и нарушения членских обязательств. Восстановление прав вызвало критику многих стран, которые считают участие агрессоров в спорте неприемлемым.