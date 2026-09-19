А где же травма: Ярмолюк сыграл матч АПЛ, несмотря на то, что не был вызван в сборную Украины

В сборной Украины по футболу назревает скандал в связи с ситуацией вокруг полузащитника английского "Брентфорда" Егора Ярмолюка. Футболист не попал в состав команды на осенние матчи, но при этом почему-то продолжает играть в клубе.

Накануне Ярмолюк помог своей команде одержать яркую разгромную победу над "Челси". А болельщики не понимают, почему он не приедет в расположение "сине-желтых", пишет 24 Канал.

Ярмолюк не в лазарете

По словам главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры, у Ярмолюка "хроническая проблема с ногой, которая не является травмой в классическом понимании". Итальянец утверждает, что был на связи с клубом и самим футболистом, и они решили, что в "Брентфорде" воспользуются международной паузой для устранения того, что беспокоит игрока.

Мальдера подчеркнул, что Егор не готов на 100%, и именно поэтому не получил вызов на матчи Лиги Наций.

Вот только на этом фоне крайне странно выглядит то, что Ярмолюк провел уже второй подряд матч в чемпионате Англии. Он даже вышел в стартовом составе "Брентфорда" и провел на поле более часа игрового времени, а его клуб разгромил "Челси" со счетом 3:0.

Для Ярмолюка это был уже сотый матч в АПЛ, что является замечательным достижением в столь юном возрасте – украинцу сейчас всего 22 года.

Какие кадровые проблемы у сборной Украины

Ситуация с Ярмолюком – не единственная неприятность для болельщиков главной команды перед дебютными официальными матчами Андреа Мальдеры.

Уже после объявления состава на Лигу Наций итальянскому тренеру пришлось внести две замены: Артем Довбик и Александр Андриевский не смогут приехать в сборную из-за травм.

И это не считая отсутствия в заявке Руслана Малиновского и Михаила Мудрика, которым также мешают помочь национальной сборной травмы.