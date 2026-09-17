Итальянский тренер Андреа Мальдера столкнулся с проблемами в составе накануне важной международной паузы. На замену травмированному нападающему и прооперированному полузащитнику в лагерь национальной сборной вызвали двух игроков, сообщает сайт УАФ.

Довбик и Андриевский пропустят сбор

Нападающий Болоньи Артем Довбик получил травму в расположении своего клуба. Из-за этого форвард не сможет принять участие в ближайших матчах сборной Украины.

Еще одна потеря касается полузащиты. Александр Андриевский, выступающий за Полесье, перенес операцию после того, как у него диагностировали аппендицит.

Вместо них в команду были довызваны нападающий Полесья Игорь Краснопир и полузащитник Динамо Александр Пихаленко. Для Краснопира этот вызов в национальную сборную Украины стал первым в карьере.

Украина проведет четыре матча

Ранее Андреа Мальдера объявил расширенный состав сборной Украины на Лигу наций во время открытой пресс-конференции во Львове. В основной список итальянец включил 30 футболистов, еще 10 игроков попали в резервный список.

Сразу пять футболистов получили дебютный вызов в национальную команду. Речь идет о защитнике ЛНЗ Александре Драмбаеве, защитнике Харькова Илье Крупском, полузащитнике "Линкольна" Иване Варфоломееве, полузащитнике "Гурника" Максиме Хлане и нападающем "Утрехта" Артеме Степанове. Также в сборную вернулся Даниил Сикан.

Украина будет выступать в дивизионе В Лиги наций. Соперниками команды в группе стали Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.

Расписание матчей Украины: