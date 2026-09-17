Італійський тренер Андреа Мальдера отримав проблеми зі складом напередодні важливого міжнародного вікна. На заміну травмованому форварду та прооперованому півзахиснику до табору національної команди викликали двох гравців, повідомляє сайт УАФ.

Довбик та Андрієвський пропустять збір

Нападник Болоньї Артем Довбик отримав травму у розташуванні свого клубу. Через це форвард не зможе взяти участь у найближчих поєдинках збірної України.

Ще одна втрата стосується півзахисту. Олександр Андрієвський, який виступає за Полісся, був прооперований після того, як у нього діагностували апендицит.

Натомість до команди довикликали нападника Полісся Ігоря Краснопіра та півзахисника Динамо Олександра Піхальонка. Для Краснопіра цей виклик до національної збірної України став першим у кар'єрі.

Україна проведе чотири матчі

Раніше Андреа Мальдера оголосив розширену заявку збірної України на Лігу націй під час відкритої пресконференції у Львові. До основного списку італієць включив 30 футболістів, ще 10 гравців потрапили до резервного переліку.

Одразу п'ятеро футболістів отримали дебютний виклик до національної команди. Йдеться про захисника ЛНЗ Олександра Драмбаєва, оборонця Харкова Іллю Крупського, півзахисника Лінкольна Івана Варфоломєєва, хавбека Гурніка Максима Хланя та нападника Утрехта Артема Степанова. Також до збірної повернувся Данило Сікан.

Україна виступатиме у дивізіоні В Ліги націй. Суперниками команди у групі стали Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Календар матчів України: