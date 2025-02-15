Украинец Курцев стал чемпионом ЕЮОФ-2025 в фигурном катании

В грузинском Боржоми-Бакуриане продолжается XVII зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сборная Украины благодаря успешному выступлению Егора Курцева пополнила медальную копилку.

В пятницу, 14 февраля, на ЕЮОФ-2025 был разыгран комплект наград в фигурном катании среди юношей. Украину в одиночной программе представили два спортсмена: Егор Курцев и Кристина Галярета, пишет 24 Канал со ссылкой на НОК Украины.

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Украинский фигурист выиграл "золото" ЕЮОФ-2025

15-летний украинец возглавил протокол после выполнения короткой программы. Егор опережал ближайшего конкурента на 5.84 балла.

В произвольной программе Курцев тоже продемонстрировал лучший результат – 130.15 баллов, несмотря на неудачное приземление после выполнения одного из элементов программы.

В итоге Егор набрал 198.81 баллов и получил для Украины чемпионскую награду. Он на 16.37 баллов опередил эстонца Владислава Чуракова, которому досталось "серебро". Бронзовую награду завоевал швейцарец Гион Шмид.

ЕЮОФ-2025. Фигурное катание, юноши

1. Егор Курцев (Украина) – 198,81

2. Владислав Чураков (Эстония) – 182,44

3. Гион Шмид (Швейцария) – 176,94

Эта медаль стала первой для Украины в фигурном катании за последние 10 лет выступлений на Европейском юношеском олимпийском фестивале. В 2015 году "золото" завоевал Иван Павлов.

Выступление Егора Курцева на ЕЮОФ-2025

Кристина Галярета с личным рекордом в прокате (100.63 балла) заняла итоговое 10-е место. Украинская фигуристка набрала 150.17 баллов.

В медальном зачете ЕЮОФ-2025 Украина занимает промежуточное пятое место. На счету нашей команды две золотые и две бронзовые медали.