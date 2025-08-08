В пятницу, 8 августа, украинская теннисистка Катерина Бондаренко празднует свой День рождения. Спортсменке исполняется 39 лет.

Когда-то она покоряла корты турниров Grand Slam и прославляла украинский теннис на весь мир. Сейчас о Екатерине Бондаренко почти не появляется информация, поэтому 24 Канал собрал всю имеющуюся информацию о деятельности спортсменки.

Читайте также Жалеет россиян: теннисист из США сделал позорное заявление и получил шквал критики

Что известно о Екатерине Бондаренко?

Самым большим достижением украинки, безусловно, стала победа на Открытом чемпионате Австралии 2008 года в парном разряде вместе с сестрой Аленой. Это был исторический момент для украинского спорта, который впервые увидел своих теннисисток на вершине турнира серии Grand Slam.

Кроме этого, Екатерина достигла 29-й позиции в мировом рейтинге в одиночном разряде и 9-й в парном. Она была постоянной участницей соревнований WTA и достойно представляла Украину на Олимпийских играх и Кубке Федерации.

В последние годы карьеры Екатерина столкнулась с определенными травмами, а также родила ребенка, что заставило ее сделать паузу в своей карьере. Хотя она пыталась вернуться, окончательно она завершила свою профессиональную карьеру в 2023 году. На ее прощальном матче на US Open она сыграла вместе со своей дочерью.

Известно, что теннисистка часто участвует в тренерской деятельности и передает свой опыт будущим молодым талантам.

Отметим, что недавно Элина Свитолина получила ряд угроз и пожеланий смерти украинцам после поражения на турнире в Канаде.