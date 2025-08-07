Джон Иснер выдал позорное заявление в отношении российских теннисистов. Бывшая восьмая ракетка мира не понимает, почему представители вражеской страны не могут выступать под своим флагом, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу экс-спортсмена в Х.

Читайте также У звезды российского тенниса случился нервный припадок после драматического поражения: видео безумия

Что сказал Иснер о россиянах?

Бывший американский теннисист опубликовал соответствующий пост после победы Карена Хачанова над Александром Зверевым в полуфинальном матче Мастерса, состоявшегося в Торонто.

Можно ли вернуть флаг российским теннисистам? Сейчас это выглядит немного нелепо,

– написал Иснер.

Сообщение Джона Иснера относительно российских теннисистов вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Пользователи по-разному отреагировали на публикацию бывшей восьмой ракетки мира.

Это было абсурдно с первого дня. Они не имели никакого контроля над тем, в какой стране они родились, кто ею руководит и что делает это правительство.

Могут ли украинцы вернуть своих детей? Это гораздо важнее, чем флаг.

Абсолютно. Это позор, что россияне и белорусы до сих пор не могут представлять свои страны, а также им до сих пор запрещено играть в командных соревнованиях. Это беспрецедентно, и это должно быть исправлено как можно скорее. Не вмешивайте политику в теннис.

Это всегда было смешно. Просто отвратительно, как они могут так поступать с людьми, которые просто хотят играть в теннис.

Россия все еще пытается вторгнуться в Украину и совершает военные преступления, поэтому нет.

Реакция соцсетей на публикацию Иснера/ Скриншоты с Х

Ранее сообщалось о том, что Мирра Андреева высказалась о войне России против Украины, которая длится более 10 лет. Первая ракетка вражеской страны выдала циничное заявление, не назвав виновника.