Участницу Олимпиады-2026 из Украины остановили пограничники: что произошло

Екатерина Коцар, которая получила лучший индивидуальный результат Украины на зимней Олимпиаде-2026, вернулась домой. На границе родной страны фристайлистку ждал сюрприз.

Коцар была 10-й в соревнованиях в бег-эйре, получив для Украины дебютное право на участие в финале этой дисциплины на Олимпийских играх. В Государственной пограничной службе решили это отметить, как пишет страница ГПСУ в телеграмме.

Смотрите также Офицер ВСУ сделал предложение украинке прямо на Олимпиаде

Как пограничники встретили Екатерину Коцар?

Оказалось, что фристайлистка является представительницей спортивного комитета Государственной пограничной службы. Поэтому встречали ее фактически коллеги – вручили цветы, берет пограничника и футболку с надписью Be brave like Ukrainians (Будьте смелыми, как украинцы).



Екатерина Коцар / фото ГПСУ

Именно такие слова должны были быть на шлеме, в котором Екатерина планировала участвовать в олимпийских соревнованиях. Но МОК запретил ей разместить на экипировке надпись в поддержку своей страны. Это произошло еще до скандала с дисквалификацией Владислава Гераскевича в скелетоне.

Сборная выступила достойно, ведь для многих это был дебют на Играх. Мы отстояли свою честь. Важно было не только показать результат, но и напомнить миру об Украине,

– сказала Коцар.

Как выступила Екатерина Коцар на Олимпийских играх-2026?