Участницу Олимпиады-2026 из Украины остановили пограничники: что произошло
- Екатерина Коцар заняла 10-е место в бег-эйре на Олимпиаде-2026, что дало Украине право на участие в финале этой дисциплины.
- Пограничники встретили Коцар с цветами и подарками, но МОК запретил размещение надписи "Be brave like Ukrainians" на ее шлеме.
Екатерина Коцар, которая получила лучший индивидуальный результат Украины на зимней Олимпиаде-2026, вернулась домой. На границе родной страны фристайлистку ждал сюрприз.
Коцар была 10-й в соревнованиях в бег-эйре, получив для Украины дебютное право на участие в финале этой дисциплины на Олимпийских играх. В Государственной пограничной службе решили это отметить, как пишет страница ГПСУ в телеграмме.
Как пограничники встретили Екатерину Коцар?
Оказалось, что фристайлистка является представительницей спортивного комитета Государственной пограничной службы. Поэтому встречали ее фактически коллеги – вручили цветы, берет пограничника и футболку с надписью Be brave like Ukrainians (Будьте смелыми, как украинцы).
Именно такие слова должны были быть на шлеме, в котором Екатерина планировала участвовать в олимпийских соревнованиях. Но МОК запретил ей разместить на экипировке надпись в поддержку своей страны. Это произошло еще до скандала с дисквалификацией Владислава Гераскевича в скелетоне.
Сборная выступила достойно, ведь для многих это был дебют на Играх. Мы отстояли свою честь. Важно было не только показать результат, но и напомнить миру об Украине,
– сказала Коцар.
Как выступила Екатерина Коцар на Олимпийских играх-2026?
- Фристайлистка получила лицензии на участие в двух олимпийских дисциплинах: слоупстайле и биг-эйри.
- По данным протокола на сайте Олимпиады, в слоупстайле Коцар не хватило совсем немного, чтобы квалифицироваться в финал: 14-е место и отставание в 4 балла от проходного 12-го места.
- В биг-эйре зато Екатерина вышла в финал, где заняла 10-е место – никто из украинцев в индивидуальных соревнованиях не поднимался на Олимпиаде выше.