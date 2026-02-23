Коцар была 10-й в соревнованиях в бег-эйре, получив для Украины дебютное право на участие в финале этой дисциплины на Олимпийских играх. В Государственной пограничной службе решили это отметить, как пишет страница ГПСУ в телеграмме.
Смотрите также Офицер ВСУ сделал предложение украинке прямо на Олимпиаде
Как пограничники встретили Екатерину Коцар?
Оказалось, что фристайлистка является представительницей спортивного комитета Государственной пограничной службы. Поэтому встречали ее фактически коллеги – вручили цветы, берет пограничника и футболку с надписью Be brave like Ukrainians (Будьте смелыми, как украинцы).
Екатерина Коцар / фото ГПСУ
Именно такие слова должны были быть на шлеме, в котором Екатерина планировала участвовать в олимпийских соревнованиях. Но МОК запретил ей разместить на экипировке надпись в поддержку своей страны. Это произошло еще до скандала с дисквалификацией Владислава Гераскевича в скелетоне.
Сборная выступила достойно, ведь для многих это был дебют на Играх. Мы отстояли свою честь. Важно было не только показать результат, но и напомнить миру об Украине,
– сказала Коцар.
Как выступила Екатерина Коцар на Олимпийских играх-2026?
- Фристайлистка получила лицензии на участие в двух олимпийских дисциплинах: слоупстайле и биг-эйри.
- По данным протокола на сайте Олимпиады, в слоупстайле Коцар не хватило совсем немного, чтобы квалифицироваться в финал: 14-е место и отставание в 4 балла от проходного 12-го места.
- В биг-эйре зато Екатерина вышла в финал, где заняла 10-е место – никто из украинцев в индивидуальных соревнованиях не поднимался на Олимпиаде выше.