"Могла закончить в госпитале": украинка Коцар прокомментировала финал Олимпиады
- Екатерина Коцар заняла 10-е место в финале Олимпийских игр по биг-эйру, получив лучший результат в первой попытке с 82 баллами.
- Спортсменка столкнулась с запретом использовать шлем с надписью в поддержку Украины и выполнила особый прыжок, который ранее не пробовала на снегу.
В первом для Украины на Олимпийских играх финале лыжного биг-эйра Екатерина Коцар заняла 10-е место. Спортсменка считает, что могла пойти на больший риск.
Коцар на Олимпиаде успела заручиться и получить немало внимания от иностранной прессы на тил скандала с запрещенными шлемами для украинцев. Эмоций накануне добавил и перенос соревнований, пишет "Трибуна".
Что Екатерина Коцар рассказала о финале биг-эйра на Олимпиаде?
Из-за погодных условий финал биг-эйра был отложен примерно на час – Екатерина призналась, что очень не любит такие изменения в планах и обычно в таких ситуациях хотела, чтобы соревнования состоялись в другой день. Но на Олимпийских играх настроение было совсем другое: "Я была как поверхность горного озера, очень спокойная".
Спортсменку немало спрашивали о том, как ей было запрещено использовать шлем с надписью в поддержку Украины. А также о надписи "Свобода памяти", которую Коцар сделала в поддержку дисквалифицированного Владислава Гераскевича.
Что до самого финала, то Екатерина сказала, что подготовила особый прыжок.
Я прыгнула тот трюк, который еще ни разу не прыгала на снег. И это супер. Конечно, я хотела бы там запуститься на какую-то безумную вертуху, но был бы шанс закончить этот вечер в госпитале. А так я на ногах, со мной все хорошо и я безумно рада,
– подытожила выступление Коцар.
Как судьи оценили выступление Екатерины Коцар?
- Согласно протоколу на сайте Олимпийских игр, лучший свой прыжок Екатерина выполнила в первой попытке – 82 балла от судей.
- Следующие прыжки выдались чуть менее удачными – 72 и 74 балла соответственно. Поэтому итоговый результат, куда пошли две лучшие попытки, это 156 баллов и 10-е место.
- 17 февраля на Олимпийских играх стартуют соревнования по фристайлу в акробатике, на которые мы возлагаем самые большие медальные надежды.