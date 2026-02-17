"Могла закончить в госпитале": украинка Коцар прокомментировала финал Олимпиады

В первом для Украины на Олимпийских играх финале лыжного биг-эйра Екатерина Коцар заняла 10-е место. Спортсменка считает, что могла пойти на больший риск.

Коцар на Олимпиаде успела заручиться и получить немало внимания от иностранной прессы на тил скандала с запрещенными шлемами для украинцев. Эмоций накануне добавил и перенос соревнований, пишет "Трибуна".

Смотрите также Офицер ВСУ сделал предложение украинке прямо на Олимпиаде

Что Екатерина Коцар рассказала о финале биг-эйра на Олимпиаде?

Из-за погодных условий финал биг-эйра был отложен примерно на час – Екатерина призналась, что очень не любит такие изменения в планах и обычно в таких ситуациях хотела, чтобы соревнования состоялись в другой день. Но на Олимпийских играх настроение было совсем другое: "Я была как поверхность горного озера, очень спокойная".

Спортсменку немало спрашивали о том, как ей было запрещено использовать шлем с надписью в поддержку Украины. А также о надписи "Свобода памяти", которую Коцар сделала в поддержку дисквалифицированного Владислава Гераскевича.

Что до самого финала, то Екатерина сказала, что подготовила особый прыжок.

Я прыгнула тот трюк, который еще ни разу не прыгала на снег. И это супер. Конечно, я хотела бы там запуститься на какую-то безумную вертуху, но был бы шанс закончить этот вечер в госпитале. А так я на ногах, со мной все хорошо и я безумно рада,

– подытожила выступление Коцар.

Как судьи оценили выступление Екатерины Коцар?