Коцар на Олімпіаді встигла заручитися і отримати чимало уваги від іноземної преси на тіл скандалу із забороненими шоломами для українців. Емоцій напередодні додало і перенесення змагань, пише "Трибуна".

Що Катерина Коцар розповіла про фінал біг-ейру на Олімпіаді?

Через погодні умови фінал біг-ейру було відкладено приблизно на годину – Катерина зізналася, що дуже не любить такі зміни у планах і зазвичай в таких ситуаціях хотіла, щоб змагання відбулися в інший день. Але на Олімпійських іграх настрій був зовсім інший: "Я була як поверхня гірського озера, дуже спокійна".

Спортсменку чимало питали про те, як їй було заборонено використовувати шолом з написом на підтримку України. А також про напис "Свобода пам'яті", який Коцар зробила на підтримку дискваліфікованого Владислава Гераскевича.

Що до самого фіналу, то Катерина сказала, що підготувала особливий стрибок.

Я стрибнула той трюк, який ще жодного разу не стрибала на сніг. І це супер. Звісно, я хотіла би там запуститись на якусь шалену вертуху, але був би шанс закінчити цей вечір в госпіталі. А так я на ногах, зі мною все добре і я шалена рада,

– підсумувала виступ Коцар.

Як судді оцінили виступ Катерини Коцар?