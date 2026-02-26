Особливо успішними Ігри видались для Казахстану, який відправив на змагання 36 атлетів. Країні вдалось виграти одну медаль, зате золоту, повідомляє сайт мерії Астани.
Кого нагородили в Казахстані?
Успіху досяг Михайло Шайдоров, який тріумфував у змаганнях з фігурного катання. Спортсмен отримав 291,58 бала. залишивши позаду двох японців Юму Кагіяму та Шуна Сато.
Такий успіх став приводом для відзнаки Михайла у ньго на Батьківщині. Міністр спорту та туризму країни Ербол Мирзабосінов нагородив Шайдорова та його команду сертифікатами на трикімнатні квартири.
Шайдорова і команду нагородили квартирами / фото мерії Астани
Подарунки отримали сам спортсмен. а також його тренер з Росії Олексій Урманов. Вони матимуть квартири в Астані, тоді як Софії Самодєлкіній та Асем Касановій дістались одднокімнатні квартири в Алматі, повідомляє Sportplus.
Що відомо про Михайла Шайдорова?
- Зазначимо, що Шайдоров виграв перше "золото" для Казахстану на зимових Іграх з 1994 року. Спортсмену приписують російське походження, але сам він категорично це заперечує.
- Михайло народився та виріс у Алматі, але у 2018 році перебрався в Сочі, де проживає його тренер. Його батько Станіслав був триразовим чемпіоном Казахстану з фігурного катання.
- "Золото" Шайдорова стало можливим багато в чому завдяки провалу головного фаворита Іллі Малініна. Спортсмен зі США припустився кількох грубих помилок.
- До слова, Шайдоров не поїде на чемпіонат світу з фігурного катання у Чехії. Казахстан там представлятиме Діас Джиренбаєв, а росіян взагалі виключили зі змагання.