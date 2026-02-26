Особенно успешными Игры выдались для Казахстана, который отправил на соревнования 36 атлетов. Стране удалось выиграть одну медаль, зато золотую, сообщает сайт мэрии Астаны.
Кого наградили в Казахстане?
Успеха достиг Михаил Шайдоров, который торжествовал в соревнованиях по фигурному катанию. Спортсмен получил 291,58 балла. оставив позади двух японцев Юму Кагияму и Шуна Сато.
Такой успех стал поводом для награждения Михаила у него на Родине. Министр спорта и туризма страны Эрбол Мирзабосинов наградил Шайдорова и его команду сертификатами на трехкомнатные квартиры.
Шайдорова и команду наградили квартирами / фото мэрии Астаны
Подарки получили сам спортсмен. а также его тренер из России Алексей Урманов. Они будут иметь квартиры в Астане, тогда как Софии Самоделкиной и Асем Касановой достались однокомнатные квартиры в Алматы, сообщает Sportplus.
Что известно о Михаиле Шайдорове?
- Отметим, что Шайдоров выиграл первое "золото" для Казахстана на зимних Играх с 1994 года. Спортсмену приписывают российское происхождение, но сам он категорически это отрицает.
- Михаил родился и вырос в Алмате, но в 2018 году перебрался в Сочи, где проживает его тренер. Его отец Станислав был трехкратным чемпионом Казахстана по фигурному катанию.
- "Золото" Шайдорова стало возможным во многом благодаря провалу главного фаворита Ильи Малинина. Спортсмен из США допустил несколько грубых ошибок.
- К слову, Шайдоров не поедет на чемпионат мира по фигурному катанию в Чехии. Казахстан там будет представлять Диас Джиренбаев, а россиян вообще исключили из соревнований.