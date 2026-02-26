Особенно успешными Игры выдались для Казахстана, который отправил на соревнования 36 атлетов. Стране удалось выиграть одну медаль, зато золотую, сообщает сайт мэрии Астаны.

Кого наградили в Казахстане?

Успеха достиг Михаил Шайдоров, который торжествовал в соревнованиях по фигурному катанию. Спортсмен получил 291,58 балла. оставив позади двух японцев Юму Кагияму и Шуна Сато.

Такой успех стал поводом для награждения Михаила у него на Родине. Министр спорта и туризма страны Эрбол Мирзабосинов наградил Шайдорова и его команду сертификатами на трехкомнатные квартиры.



Шайдорова и команду наградили квартирами / фото мэрии Астаны

Подарки получили сам спортсмен. а также его тренер из России Алексей Урманов. Они будут иметь квартиры в Астане, тогда как Софии Самоделкиной и Асем Касановой достались однокомнатные квартиры в Алматы, сообщает Sportplus.

Что известно о Михаиле Шайдорове?