Пізніше Нєпряєва виправдовувалася, що переплутала свій стартовий номер, тому не зрозуміла, в якому боксі їй потрібно поміняти лижі. Проте зрештою судді змагань справедливо її дискваліфікували, як зазначено у протоколі на сайті Олімпіади.

Що сталося з росіянкою у жіночому лижному марафоні на Олімпіаді?

Епізод з крадіжкою лиж потрапив у трансляцію і викликав обурення, адже Нєпряєва фактично зіпсувала гонку Катаріни Хеннінг Доцлер.

Сама ж "нейтралка" після фінішу казала, що відчула якусь неправильну поведінку лиж, але зрозуміла, що переплутала інвентар, тільки на спуску, коли опустила голову.

Зрештою на фініш Доцлер прийшла 9-ою, а Нєпряєва 12-ою. Проте через порушення правил результат росіянки було анульовано.

Як відреагували росіяни на скандал з лижами?

Російські пропагандисти, як-от Sport24.ru, знайшли привід лицемірно перекинути провину з Нєпряєвої на організаторів.

Вони обурилися, що "нейтральну" атлетку не зняли з дистанції просто посеред гонки, а змусили добігти до кінця виснажливі 50 кілометірів "зовсім даремно" і лише після цього покарали її за помилку з лижами.

Чому росіянка взагалі потрапила на Олімпійські ігри?