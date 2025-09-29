Екатерина Садурская – известная украинская фридайверка, а также многократная чемпионка Европы и мира. Недавно спортсменка выступила на межконтинентальном первенстве под эгидой AIDA на Кипре.

Спортсменка показала лучший результат – 97 метров и завоевала золотую медаль чемпионата мира-2025. Екатерина Садурская в комментарии 24 канала рассказала о подготовке к соревнованиям и поделилась эмоциями от победы.

Читайте также Участник Олимпиады-2024 спас жизнь девушке, которая тонула в океане: героическое видео

Что Садурская сказала о результате на ЧМ-2025?

Екатерина Садурская рассказала о том, как готовилась к чемпионату мира 2025 года по фридайвингу в Лимассоле. Спортсменка отметила, что в этом году ее подготовка к соревнованиям несколько отличалась от прошлого года.

"Основную часть сезона я пробыла в бассейне, готовясь к Всемирным играм. Поэтому на тренировки на глубине оставалось не так много времени. Поскольку, чемпионата мира в Греции стартовал через три недели, а потом сразу начался чемпионат мира на Кипре, и оба на глубине", – рассказала Садурская.

Садурская на чемпионате мира-2025 на Кипре / Фото из инстаграма спортсменки

Украинская фридайверка прокомментировала победу на турнире в дисциплине CWTB – погружение с постоянным весом в биластах среди женщин. Екатерина призналась о том, что довольна результатами.

Я очень рада результату, потому что так быстро удалось вернуться к своим глубинам, ведь можно сказать, что готовилась на лету, поскольку, подготовка в бассейне, к бассейновому фридайвингу и к глубинным дисциплинам она похожа, но все равно несколько иная. Для того, чтобы нырять глубоко нужно время на адаптацию, время на то, чтобы работать над выравниванием давления и приспособиться к условиям. Однако я в целом очень довольна, радуюсь, что и на прошлом чемпионате в Греции и сейчас удалось завоевать медали,

– поделилась Екатерина.

Стоит отметить, что Екатерина Садурская удерживает мировой рекорд в погружении с постоянным весом без ласт – 84 метра. Спортсменка рассказала, планирует ли она установить новое достижение.

"Это было в прошлом году, конечно хочется больше и глубже, мне кажется, что есть потенциал для этого, но нужно немножко больше времени, немножко отдохнуть, потому что все эти соревнования, тренировки, переезды, они очень истощают, и это конечно влияет на процесс подготовки, а также на эмоциональное ментальное состояние. У меня есть план попирнаты этого сезона, кроме чемпионатов мира, Однако посмотрим, я не загадываю, если честно, потому что глядя на этот сезон понимаю, что может произойти что угодно, я буду конечно делать свой максимум, поэтому да. Есть потенциал, есть надежды", – рассказала фридайверка.

Садурская на ЧМ-2025 на Кипре / Фото из инстаграма фридайвера

Будет ли выступать Садурская на Олимпиаде-2028?

Екатерина Садурская соревновалась на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Украинская фридайверка рассказала, будет ли участвовать на следующем турнире в 2028 году.

Я участвовала в Олимпийских играх, как участница сборной по синхронному артистическому плаванию. Фридайвинг пока не входит в программу соревнований. Однако в этом году он впервые был представлен на Всемирных играх. И я рада, что имела возможность, участвовать там. Я думаю, что если фридайвинг будет в программе Олимпиады, то я сделаю все для того, чтобы отобраться и принять участие, представить Украину,

– высказалась Садурская.

Спортсменка также поделилась планами на будущее. В частности, рассказала о том, собирается ли вернуться к артистическому плаванию.

Да нет, хотелось бы немножко пожить, потому что спорта было так много за эти годы. Вот два месяца как раз исполнилось 25 лет с момента, как я начала заниматься синхронным плаванием, но я чувствую, что все-таки хочется чего-то другого. Однако есть еще желание понырять, посмотреть, что это может принести, но так, я думаю о том, как это совместить и добавить свободы в этот процесс. Реально я сейчас имею все время, все силы, всю энергию в это вкладывать, поэтому с чем-то другим сочетать это очень трудно, – рассказала Екатерина.

Какие достижения у Екатерины Садурской?