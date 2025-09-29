Катерина Садурська – відома українська фрідайверка, а також багаторазова чемпіонка Європи та світу. Нещодавно спортсменка виступила на міжконтинетальній першості під егідою AIDA на Кіпрі.

Спортсменка показала найкращий результат – 97 метрів та завоювала золоту медаль чемпіонату світу-2025. Катерина Садурська у коментарі 24 каналу розповіла про підготовку до змагань та поділилася емоціями від перемоги.

Читайте також Учасник Олімпіади-2024 врятував життя дівчині, яка тонула в океані: героїчне відео

Що Садурська сказала про результат на ЧС-2025?

Катерина Садурська розповіла про те, як готувалася до чемпіонату світу 2025 року з фрідайвінгу у Лімасолі. Спортсменка наголосила, що цього року її підготовка до змагань дещо відрізнялася від минулого року.

"Основну частину сезону я пробула в басейні, готуючись до Всесвітніх ігор. Тому на тренування на глибині залишалось не так багато часу. Оскільки, чемпіонату світу у Греції стартував через три тижні, а потім одразу розпочався чемпіонат світу на Кіпрі, й обидва на глибині", – розповіла Садурська.

Садурська на чемпіонаті світу-2025 на Кіпрі / Фото з інстаграму спортсменки

Українська фрідайверка прокоментувала перемогу на турнірі у дисципліні CWTB – занурення з постійною вагою у біластах серед жінок. Катерина зізналася про те, що задоволена результатами.

Я дуже радію результату, тому що так швидко вдалося повернутися до своїх глибин, адже можна сказати, що готувалася на льоту, оскільки, підготовка в басейні, до басейнового фрідайвінгу і до глибинних дисциплін вона схожа, але все одно дещо інша. Для того, щоб пірнати глибоко потрібен час на адаптацію, час на те, щоб працювати над вирівнюванням тиску та пристосуватися до умов. Однак я в цілому дуже задоволена, радію, що і на минулому чемпіонаті в Греції й зараз вдалося завоювати медалі,

– поділилася Катерина.

Варто відзначити, що Катерина Садурська утримує світовий рекорд у зануренні з постійною вагою без ластів – 84 метри. Спортсменка розповіла, чи планує вона встановити нове досягнення.

"Це було минулого року, звичайно хочеться більше та глибше, мені здається, що є потенціал для цього, але потрібно трошки більше часу, трошки відпочити, бо ці всі змагання, тренування, переїзди, вони дуже виснажують, і це звичайно впливає на процес підготовки, а також на емоційний ментальний стан. В мене є план попірнати цього сезону, окрім чемпіонатів світу, Однак подивимося, я не загадую, якщо чесно, бо дивлячись на цей сезон розумію, що можу статися будь-що, я буду звичайно робити свій максимум, тому так. Є потенціал, є надії", – розповіла фрідайверка.

Садурська на ЧС-2025 на Кіпрі / Фото з інстаграму фрідайверки

Чи виступатиме Садурська на Олімпіаді-2028?

Катерина Садурська змагалася на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Українська фрідайверка розповіла, чи братиме участь на наступному турнірі у 2028 році.

Я брала участь в Олімпійських іграх, як учасниця збірної з синхронного артистичного плавання. Фрідайвінг поки що не входить в програму змагань. Проте цього року він вперше був представлений на Всесвітніх іграх. І я рада, що мала нагоду, брати там участь. Я думаю, що якщо фрідайвінг буде у програмі Олімпіади, то я зроблю все для того, щоб відібратися та взяти участь, представити Україну,

– висловилася Садурська.

Спортсменка також поділилася планами на майбутнє. Зокрема, розповіла про те, чи збирається повернутися до артистичного плавання.

Та ні, хотілося б трошки пожити, бо спорту було так багато за оці роки. Ось два місяці якраз виповнилося 25 років з моменту, як я почала займатися синхронним плаванням, але я відчуваю, що все-таки хочеться чого іншого. Проте є ще бажання попірнати, подивитися, що це може принести, але так, я думаю про те, як це поєднати та додати свободи у цей процес. Реально я зараз маю весь час, всі сили, усю енергію у це вкладати, тому з чимось іншим поєднувати це дуже важко, – розповіла Катерина.

Які досягнення у Катерини Садурської?