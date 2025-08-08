Екатерина Серебрянская – бывшая украинская художественная гимнастка. Спортсменка из Симферополя является одной из авторов олимпийского "золота" Игр в Атланте-1996.

За своей спиной Екатерина Серебрянская имеет не один десяток различных наград. 24 Канал рассказывает о бывшей художественной гимнастке, которая стала мамой и переехала жить за границу.

Каким было спортивное прошлое Екатерины Серебрянской?

Екатерина Серебрянская с детства была в спортивной атмосфере. Будущая чемпионка родилась в семье спортсменов. Отец – Олег Васильевич – мастер спорта по футболу, а мама Любовь Евсеевна – мастер спорта по гимнастике.

В 4-летнем возрасте Екатерину отдали на художественную гимнастику. Ее первой победой стал триумф на турнире "Олимпийская надежда Украины" в возрасте 10 лет.

В промежуток с 1992-го по 1996-й годы Серебрянская завоевала 18 наград чемпионата мира, из которых 8 – золотых. 17 медалей Серебрянская привезла с чемпионата Европы, а также имеет в своем активе медали Игр доброй воли и других соревнований.

Золотое выступление Серебрянской на Олимпиаде-1996: смотрите видео

Самой высокой и серьезной медалью в карьере бывшей художественной гимнастки остается "золото" Олимпийских игр-1996 в Атланте. Награду высшей пробы Серебрянская завоевала в многоборье.

Чем занимается и что известно о личной жизни Серебрянской?

В 1999-м году Серебрянская объявила об окончании карьеры и вместе с мамой открыла первую детскую школу гимнастики для здоровья "Студия Серебрянских". А уже в 2000-м Екатерина впервые стала мамой сына, которого назвала Евгением. На момент рождения ребенка Екатерина не была замужем.

Личная жизнь олимпийской чемпионки была всегда под семью замками. Известно было лишь, что сына Екатерина родила от бизнесмена, имя которого не раскрывала. Они не узаконили свои отношения, но мужчина принимал участие в воспитании своего первенца.



Серебрянская живет в Лондоне / Фото из инстаграма Екатерины

После окончания карьеры Серебрянская не только была мамой. Екатерина стала экспертом по здоровому питанию, была частенько на телевидении и вела собственный блог. Екатерина снималась в рекламе, 20 лет работала в Business&Life тренером, создав собственную систему, как достичь цели и не терять самомотивацию

Также известно, что экс-гимнастка была в отношениях с лидером группы "ТНМК" Фаготом. Пара была вместе более 4 лет. В 2009-м году пара объявила о расставании.

В феврале Серебрянская в своих соцсетях сообщила о поступлении в колледж натуральной медицины в Лондоне, где уже проживала бывшая гимнастка.

Именно за рубежом титулованная гимнастка встретила свою новую любовь. В 2015-м году Серебрянская вышла замуж за бизнесмена. Интересно, что Серебрянская нашла своего мужа, который всегда был рядом. Она вышла замуж за своего давнего друга, от которого впоследствии родила двоих детей: старшую дочь Марию и младшего сына Костю.

Екатерина Серебрянская решилась на беременность в 39 лет.



Серебрянская с детьми / Фото из инстаграма Екатерины

Какова позиция Серебрянской относительно полномасштабной войны?

О войне в Украине олимпийская чемпионка говорит немного. В ее инстаграме была публикация, в которой объяснила, что такое настоящий патриотизм.

Также Серебрянская заверила, что свою патриотическую позицию не обязательно транслировать на публику, а непублично.

"Ты можешь демонстрировать свой патриотизм публично, а можешь действовать, не освещая это в соцсетях. Это личный выбор каждого. Я очень люблю Украину и искренне сочувствую всем украинцам, которые потеряли родных и близких. Я сочувствую всем, кто остался без дома, без привычной жизни и покоя в сердце".

Я молюсь, чтобы война быстрее закончилась и помогаю тем, что могу, тем, что умею. Даже если не освещаю это в соцсетях, как обычно ожидают от публичных людей. Мира и любви всем,

– написала Серебрянская.

Свои социальные сети бывшая гимнастка ведет на русском языке.