Однако Шакалова могла не драться против бразильянки. Спортсменка рассказала о насмешках из-за ее увлечения боевыми искусствами в детстве, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.nv.ua.

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Шакалова о детстве

Украинская бойчиха ММА рассказала о буллинге в детстве из-за своего увлечения. Сверстники насмехались над Екатериной в детстве и утверждали, что ее не возьмут в спортивный интернет.

Украинская бойчиха отметила, что сверстники не верили в то, что она станет чемпионкой в ММА. Екатерина часто терпела оскорбления в свою сторону в детстве, ей говорили, что надо учиться, а не заниматься спортом.

Шакалова отметила, что она из города Чистяково в Донецкой области. Однако Екатерину считают харьковчанкой из-за того, что она 13 лет провела в спортивном интернате в Харькове.

Екатерина также поделилась реакцией родителей на ее увлечение спортом.

Во-первых, когда я пошла на борьбу, это было мое собственное решение. Я даже не сказала родителям – сама записалась в секцию. Они узнали об этом только через неделю. Против не были. Мне всегда разрешали делать то, что я хочу. Никогда не запрещали. Если мне что-то нравилось – пожалуйста. Хочешь играть на аккордеоне – играй. Я и училась в музыкальной школе. Хочешь танцевать – иди. Борьба – пожалуйста,

– сказала бойчиха.

Екатерина Шакалова рассказала, как попала в ММА, ведь до этого занималась вольной борьбой и греплингом, однако ее стало скучно. По словам бойчихи, она получила предложение от тренера и сразу согласилась.

Напомним, что Екатерина Шакалова выступит в полуфинале турнира PFL 2025 World Tournament. Украинка сразится против американской бойчихи Джены Бишоп.