По этому случаю она опубликовала трогательное сообщение в соцсетях. В нем она впервые рассказала о своих первых месяцах жизни после преждевременного рождения.

Смотрите также Многодетные звезды: кто из известных украинцев воспитывает трех и более детей

Чем поделилась Екатерина Усик?

По словам Екатерины, она родилась значительно раньше запланированного срока с критически малым весом – всего 1200 граммов. Первые три месяца младенец находился под постоянным наблюдением медиков, пока родители ежедневно посещали больницу, ожидая, когда дочь наберет вес и окрепнет.

Эта девочка очень хотела жить, и не только жить, а быть здоровой, и это произошло,

– поделилась именинница.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Она также отметила, что чувствует себя абсолютно счастливой, любит жизнь и людей, а также выразила глубокую благодарность своим родителям, мужу, детям и друзьям за поддержку, которая сформировала ее как личность.

Екатерина Усик / Фото инстаграм Екатерины

Как Александр Усик поздравил жену?

Абсолютный чемпион мира по боксу трогательно поздравил свою жену с днем рождения, опубликовав чувственное сообщение на своей официальной странице в инстаграм. В своем эмоциональном обращении спортсмен поблагодарил любимую за поддержку, назвав ее главной опорой в жизни.

С днем рождения, моя душа. Ты моя сила, мой дом и мой покой в этом шумном мире. С тобой рядом я всегда знаю, что все правильно, даже когда жизнь становится тяжелой. Спасибо тебе за твою любовь, за наших детей и за силу, которую ты ежедневно приносишь в нашу семью!,

– написал Усик.

Он также опубликовал серию совместных фотографий с разных этапов их жизни вместе.

Александр и Екатерина Усики / Фото инстаграм Александра Усика

Что известно о Екатерине и Александре Усиках?

Будущие супруги познакомились в Симферополе во время учебы в школе. В то время Александру было 15 лет, а Екатерине почти 14. Перед браком пара пережила серьезный кризис: в 19 лет Александр получил первые большие успехи, получил первые деньги и частично почувствовал "звездную болезнь". Из-за этого они временно разошлись, но впоследствии возобновили отношения.

Официально пара поженилась в сентябре 2009 года в Симферополе. Сегодня они счастливо живут в браке более 16 лет и воспитывают четверых детей: старшую дочь Елизавету, сыновей Кирилла и Михаила, которые из-за войны временно учатся и проживают в Испании вместе с бабушкой и дедушкой, и младшую дочь Марию, которая родилась в январе 2024 года.

До начала полномасштабного вторжения семья жила в собственном доме в Ворзеле Киевской области, который весной 2022 года временно оккупировали российские войска.