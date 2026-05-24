Екатерина Усик нежно обратилась к мужу после победы над Верховеном

Жена украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина отреагировала на победу мужа в бою против Рико Верховена. Ей хватило нескольких слов.

Она была одной из первых, кто обнимал Александра после победы. Впоследствии Екатерина Усик посвятила мужу пост в собственном инстаграм.

Что сказала жена чемпиона?

После 12-раундового поединка против Рико Верховена Александр Усик искренне признался, что это был тяжелый бой, а также вспомнил в своей речи об Украине, родителей, детей и жену, которая была рядом у ринга.

Чуть позже Екатерина Усик опубликовала в сети отдельное сообщение адресованное мужу.

Люблю тебя мой чемпион,

– написала жена боксера.

Отметим, что 39-летний украинский боксер победил нидерландца Рико Верховена техническим нокаутом на последней секунде одиннадцатого раунда.

Усик – Верховен: что происходило после боя?

Победитель защитил свои чемпионские титулы в супертяжелом весе. Он сохранил пояса WBC, WBA и IBF, подтвердив статус одного из сильнейших боксеров современности и оставшись непобедимым в дивизионе.

Организатор вечера в Гизе Турки Аль аш-Шейх остался недовольным остановкой поединка, поэтому объявил о намерении провести реванш в Нидерландах. Подошел в ринг и временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабаел, который вызвал украинца на поединок. Усик ответил согласием.