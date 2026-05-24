Екатерина Усик нежно обратилась к мужу после победы над Верховеном
Жена украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина отреагировала на победу мужа в бою против Рико Верховена. Ей хватило нескольких слов.
Она была одной из первых, кто обнимал Александра после победы. Впоследствии Екатерина Усик посвятила мужу пост в собственном инстаграм.
Что сказала жена чемпиона?
После 12-раундового поединка против Рико Верховена Александр Усик искренне признался, что это был тяжелый бой, а также вспомнил в своей речи об Украине, родителей, детей и жену, которая была рядом у ринга.
Чуть позже Екатерина Усик опубликовала в сети отдельное сообщение адресованное мужу.
Люблю тебя мой чемпион,
– написала жена боксера.
Отметим, что 39-летний украинский боксер победил нидерландца Рико Верховена техническим нокаутом на последней секунде одиннадцатого раунда.
Усик – Верховен: что происходило после боя?
Победитель защитил свои чемпионские титулы в супертяжелом весе. Он сохранил пояса WBC, WBA и IBF, подтвердив статус одного из сильнейших боксеров современности и оставшись непобедимым в дивизионе.
Организатор вечера в Гизе Турки Аль аш-Шейх остался недовольным остановкой поединка, поэтому объявил о намерении провести реванш в Нидерландах. Подошел в ринг и временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабаел, который вызвал украинца на поединок. Усик ответил согласием.