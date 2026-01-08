Покинула США из-за Зеленского и живет в Москве: что известно о призерке Олимпиады Грушиной

Елена Грушина является одной из лучших фигуристок в истории Украины. Она имела успешную карьеру и прославила родную страну на международной арене, ярко выступив на Олимпийских играх.

Кроме того, у украинской спортсменки была насыщенная личная жизнь. Что известно о Грушиной, ее достижения, интересные факты из жизни, а также где она сейчас и чем занимается – рассказывает 24 канал.

Что известно о карьере Грушиной?

Как говорится в статье на Википедии, Грушина родилась в Одессе. 8 января 2025 года украинская фигуристка празднует 51-й день рождения.

Спортсменка выступала в паре с Русланом Гончаровым с 1990 года, когда ей было 14, а ему 16 лет. Впервые на международной арене они появились вместе в 1991 году, выступив на юниорском чемпионате мира в Канаде, где заняли четвертое место.

Пара постепенно продвигалась вперед, работая с такими известными специалистами, как Татьяна Тарасова, Наталья Линичук, а также Геннадий Карпоносов. Последним тренером в карьере Грушиной и Гончарова стал Николай Морозов – именно он привел одесских фигуристов к титулам вице-чемпионов Европы в 2005 и 2006 годах.

Грушина и Гончаров / Фото НОК Украины

В 2005 году они завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира в Москве. А уже в 2006 году Грушина и Гончаров заняли третье место на Олимпийских играх в Турине (Италия), став последними украинскими фигуристами, которые смогли добраться до подиума престижного турнира.

Грушина и Гончаров на Олимпиаде-2006: смотрите видео

К слову. Грушину и Гончарова связывало не только фигурное катание. В 1995 году Руслан и Елена поженились.

Отметим, что за "бронзу" на Олимпиаде их признали лучшим спортсменами года. Кроме того, Грушина получила орден княгини Ольги III степени.

После успешного выступления в Турине одесские танцоры на льду решили завершить любительскую карьеру и перейти в профессиональный спорт. Грушина и Гончарова уже год проживали в Соединенных Штатах Америки, где их приглашали участвовать в различных шоу.

Уже опытная фигуристка также попробовала себя в роли тренера – вместе со своим наставником Морозовым она сотрудничала с другой украинской парой Анна Задорожнюк и Сергей Вербилло.

Что известно о личной жизни Грушиной?

В 2007 году Грушина и Гончаров выступили в туре Евгения Плющенко под названием "Золотой лед Страдивари". Позже в том же году одесских танцоров пригласили принять участие в популярном шоу в России "Танцы на льду. Бархатный сезон".

По словам фигуристки, ее брак с Гончаровым уже развалился. Спортсмены не оформили официальный развод на тот момент, но уже разъехались и проживали отдельно.

Впоследствии в жизни Грушиной появился телеведущий "Вести-Москва" и "Россия-24" – Михаил Зеленский. Россиянин стал партнером Елены в "Танцах на льду".

На первую тренировку он принес пакет с грушами, чтобы обыграть фамилию фигуристки, а также развеселить ее. В то же время на льду она была довольно строгой, а также ее раздражало, что ведущий каждые пять минут выходил курить, однако он полностью выкладывался во время подготовки и выступлений.

Грушина и Зеленский / Фото из открытых источников

С самого начала тандем Грушиной и Зеленского пробился в лидеры. Отметим, что ведущий в свое время занимался фигурным катанием и был кандидатом в мастера спорта.

Гончаров также участвовал в шоу, а его партнершей была Амалия Мордвинова. Грушина же практически не общалась с бывшим мужем, а позже объяснила, что не так произошло в их отношениях.

Разногласия, непонимание, мелкие ссоры. Все это накапливалось и в результате привело к полному разладу. Мы поняли, что нас уже ничего вместе не держит,

– рассказывала танцовщица на льду.

Отметим, что Зеленский тоже в свое время состоял в браке со своей одноклассницей Ольгой Дробиной. По словам ведущего, его отношения исчерпались еще до знаймоства с Еленой, ведь он и его жена начали по-разному смотреть на мир.

В конце концов таднем Грушина – Зеленский добрались до финала шоу, где заняли второе место. Впоследствии у них начали завязываться романтические отношения.

Российский телеведущий в интервью местным СМИ рассказывал о том, что отношения не завязались сразу. Более того, у него не было целью покорить девушку.

Во время шоу я постоянно фонтанировал идеями, например, мечтал сделать на льду сальто назад. Лена и тренер были категорически против. Но Лена оказалась более рисковым человеком. С непрофессиональным партнером соглашалась выполнять элементы, трюки, которые никогда не делала даже в профессиональном спорте! Я видел, что она доверяет мне абсолютно. И в какой-то момент очень захотелось оправдать это доверие,

– рассказал Зеленский.

Уже позже Михаил пытался с лучших сторон показать Москву Елене, которая прожила 10 лет в США – он водил ее в рестораны и приглашал на спектакли. Кроме того, Зеленский часто дарил ей цветы, а также звонил ей узнать, пообедала ли она.

Однажды к фигуристке приехала мама и они заблудились в Москве. Грушина сразу позвонила своему партнеру по шоу, который мигом приехал к ним с двумя большими букетами роз.

В результате он все-таки смог своей заботой покорить украинскую фигуристку. В конце концов она приняла решение окончательно покинуть США и перебраться в Москву.

"Рядом с Мишей я чувствовала себя очень комфортно, спокойно. И однажды четко поняла: с этим мужчиной я готова пойти в новую жизнь с легкой душой. Конечно, если бы можно было увезти Мишу в Штаты, я бы чувствовала себя намного увереннее в завтрашнем дне. Понимаете, я влюблена в Америку. И до встречи с Мишей у меня и в мыслях не было что-то менять", – делилась Грушина.

Грушина и Зеленский / Фото из открытых источников

Отметим, что пара поженилась в 2008 году. В том же году Грушина родила Зеленскому дочь Софию, а в 2012 году у супругов появилась дочь Полина.

Однако в 2014 году украинская фигуристка развелась с ведущим, а детей забрала с собой. Кроме того, она осталась жить в Москве.

Отметим, что Зеленский в 2018 году женился на блогерше Миле Рубинчик. Также он начал судиться с Грушиной, чтобы добиться участия в воспитании дочерей, а также решить имущественный спор с фигуристкой.

Однако в 2022 году, за три недели до последнего заседания ведущий умер от инфаркта во время отдыха в Доминикане. Местные врачи были не в силах ему помочь.

Где сейчас и чем занимается Грушина?

В 2020 году она в третий раз вышла замуж – его избранницей стал Илья Рачков. Новый муж Грушиной не ведет публичную жизнь, а его работа связана с финансами.

Грушина с семьей / Фото из инстаграма фигуристки

Известно, что олимпийская призерка проживает в Москве, где работает тренером по фигурному катанию. Также она воспитывает детей – ее старшая дочь София занимается синхронным плаванием и танцами, а младшая Полина выбрала художественную гимнастику.

