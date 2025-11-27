Отказал Шахтеру, чтобы стать легендой Днепра: как в детстве выглядел Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка был настоящим любимцем украинских болельщиков благодаря фирменным голам и мастерскому дриблингу. Свои первые шаги в футболе будущая звезда сборной Украины делал в родном Кропивницком.

В детстве Евгений Коноплянка выбирал между двумя видами спорта – футболом и каратэ. 24 Канал подготовил подборку архивных фото и воспоминаний о экс-игрока сборной Украины.

Как в детстве выглядел Коноплянка?

Евгений Коноплянка родился 29 сентября 1989 года в Кировограде (ныне Кропивницкий – 24 Канал). Как впоследствии вспоминал футболист, в детстве он мечтал стать спортсменом. Однако сначала родители отвели его в секцию каратэ.

Семь лет мне было тогда, мы все маленькие, сегодня одно, завтра другое, и в итоге мне пришлось выбирать между каратэ и футболом, потому что мне на следующий день захотелось футбол попробовать и немного лучше получалось, чем в каратэ,

– приводит цитату Коноплянки ТСН.

Маленький Женя Коноплянка / фото из инстаграма футболиста

В футбольную школу Коноплянка записался в октябре 1997 года. Его первым тренером был местный специалист Юрий Кевлич, который работал в кировоградской ДЮСШ Зирка.

На первую тренировку он пришел в розовом спортивном костюме и выглядел застенчивым и не очень улыбчивым. Особо выдающимися физическими данными Женя не выделялся, но был очень ловким,

– вспоминал Кевлич в интервью 1927.kiev.

Евгений Коноплянка с первым тренером Юрием Кевличем / фото с сайта 1927.kiev

Условия для занятий были спартанскими: футбольные площадки были с асфальтированным покрытием, а помещение зимой не отапливалось. Несмотря на все трудности парень не оставил любимое дело.

Мы занимались в спортзале от завода "Звезда", там отсутствовало отопление. Иногда бывало даже холоднее, чем на улице – выдыхали пар. Мальчишек заставляли двигаться не только упражнения, но и низкая температура – чтобы не замерзнуть,

– рассказывал Кевлич в интервью Футболу 24.

В футбольных баталиях, которые происходили в хоккейной "коробке", закалялся характер будущей звезды. Из-за финансовых трудностей ДЮСШ Звезда прекратила существование. Тренеры вместе с родителями юных футболистов организовали в 2001 году частный клуб Олимпик.

В этой команде Коноплянка дебютировал в детско-юношеской футбольной лиге. В первом же сезоне на этом уровне 13-летний Евгений забил 20 голов в 16 матчах.

Интересно, что сначала тренер ставил парня правым полузащитником. Благодаря скоростным данным и исключительной выносливости Коноплянку перевели в линию нападения. Парень регулярно получал награды лучшего игрока матча и турниров.

Коноплянка получает очередную награду / фото с сайта 1927.kiev

Как Коноплянка мог оказаться в Динамо и Шахтере?

Неудивительно, что на талантливого футболиста с незаурядным талантом обратили внимание селекционеры ведущих команд. Во время матчей в Донецке к тренеру Коноплянки подошел директор академии Шахтера с предложением подписать юного нападающего. Однако стороны не договорились об условиях перехода. По словам Кевлича, "горняки" предложили за Евгения всего тысячу долларов. Естественно, что за такие деньги тренер не отпустил своего лучшего воспитанника.

Коноплянка среди игроков кропивницкого Олимпика / фото с сайта 1927.kiev

5 января 2006 года Коноплянка должен был проходить медосмотр в Динамо. Однако тренер сомневался, что в столичном клубе талантливый футболист получит свой шанс. Поэтому Кевлич предложил Женю Днепру, с которым успешно работал легендарный Евгений Кучеревский. В итоге киевляне так и не дождались Коноплянку, который подписал контракт с Днепром.

Евгений Коноплянка в составе Днепра, 2010 год / фото ФК Днепр

Кстати, Евгений во время игровой карьеры все же оказался в донецком Шахтере, уже имея за плечами опыт выступлений в чемпионатах Испании и Германии. Однако из-за постоянных травм не смог стать "железным" игроком основы и покинул команду, в которой завоевал свою единственную чемпионскую медаль.

