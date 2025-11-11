Летом 2024 года Евгений Коноплянка получил предложение стать игроком житомирского Полесья. Однако опытный футболист отклонил приглашение амбициозного клуба, пишет 24 Канал со ссылкой на проект Трендец.

Читайте также Даже думать не надо: Коноплянка назвал лучшего тренера в Украине

Почему Коноплянка отказал Полесью?

На тот момент Коноплянку уже не интересовали деньги. Поэтому он отказался от заманчивого предложения житомирского Полесья. Лишь ради одного клуба Евгений мог отсрочить завершение карьеры.

Тогда я просто уже не видел смысла стирать последние мениски у себя на коленях, чтобы я уже скрипел так, чтобы меня было слышно на соседнем районе. Вот поэтому я должен был знать, за кого я это делаю. Но не было за кого и за какой клуб. Но вот за Днепр я бы еще поиграл,

– рассказал Коноплянка.

Напомним, что летом 2025 года житомирскую команду возглавил многолетний партнер Евгения Коноплянки по сборной Украины и Днепру Руслан Ротань. Поэтому друзья и кумовья могли снова воссоединиться в одной команде.

Как исчез с футбольной карты Украины Днепр?

Футбольный клуб Днепр вел свою историю с 1918 года. Однако 2019 год стал последним в существовании легендарного клуба.

Проблемы у Днепра появились из-за больших долгов перед тренерским штабом Хуанде Рамоса и рядом футболистов. Тогдашний владелец днепрян бизнесмен Игорь Коломойский не собирался гасить задолженности.

Участие в финале Лиги Европы-2014 – 2015 стало лебединой песней славной команды. После успешного сезона ведущие футболисты покинули команду. В частности Евгений Коноплянка на правах свободного агента стал игроком испанской Севильи.

По итогам сезона 2017 – 2018 Днепр оказался в Первой лиге. Из-за долгов решением ФИФА клуб был понижен до Второй лиги. Следующий сезон стал последним в профессиональном статусе.

Короткий период команда еще играла среди любителей. Из-за отсутствия заинтересованных инвесторов клуб перестал существовать в 2019 году.

Ранее сообщалось, где сейчас бывшие игроки Днепра, которые играли в финале Лиги Европы.