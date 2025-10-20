Легендарный вингер Евгений Коноплянка после завершения карьеры продолжает внимательно следить за событиями в украинском и европейском футболе. В частности он выделил тренеров, которые ему импонируют.

Евгений Коноплянка длительное время бок о бок играл вместе с Русланом Ротанем. Неудивительно, что среди украинских тренеров его выбор пал на бывшего капитана Днепра, пишет 24 Канал со ссылкой на Футбол 24.

Кого Коноплянка назвал лучшими тренерами?

Также победителю Лиги Европы-2015/16 импонирует работа наставников Динамо и Карпат.

"Если говорить о тренерах в Украине – то тут, без сомнения, номер один для меня Руслан Петрович Ротань. Даже думать не надо.

В прошлом сезоне хорошо себя показал Шовковский, как бы там ни было сейчас. Мне также импонирует Лупашко – нравится его стиль, построение игры от вратаря, когда команда не выносит тот мяч. Это такой определенный испанский стиль, который мне близок", – отметил Коноплянка.

Среди европейских тренеров Коноплянка выделил своих экс-наставников из Севильи и Шахтера.

"Если говорить о Европе, то мне очень нравится Унаи Эмери. Он любит систему, много движения, чтобы все были близко друг к другу, не брали большой дистанции между игроками. Короткий пас, контроль, компактность – вот что для него главное. Где у тебя большинство – там твое преимущество.

Не будем уже вспоминать все эти "Гвардиолы" или тренеров Ливерпуля. Но за кого действительно можно еще сказать – это Де Дзерби. Где бы он не работал, всегда видно его почерк. Я видел, как в Шахтере он ставил свой тактический план. Хороший коуч, у которого хочется учиться. Замечательный стиль", – рассказал Коноплянка.

Какие трофеи собрал Коноплянка во время карьеры?

Во время выступлений за Днепр Евгений Коноплянка стал вице-чемпионом Украины сезона-2013/14, бронзовым призером чемпионата-2014/15 и финалистом Лиги Европы-2014/15.

Вместе с испанской Севильей украинец стал триумфатором Лиги Европы-2015/16 и был финалистом Кубка Испании, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

В составе немецкого Шальке Коноплянка стал серебряным призером Бундеслиги-2017/18.

Золотую медаль чемпионата Украины Евгений добыл вместе с донецким Шахтером в сезоне-2019/20. Также с "горняками" он во второй раз стал вице-чемпионом ЧУ-2020/21.

По данным Transfermarkt, самая высокая стоимость у Коноплянки была в 2016 году – 25 миллионов евро.

