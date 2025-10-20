Легендарний вінгер Євген Коноплянка після завершення кар'єри продовжує уважно слідкувати за подіями в українському та європейському футболі. Зокрема, він виділив тренерів, які йому імпонують.

Євген Коноплянка тривалий час пліч-о-пліч грав разом з Русланом Ротанем. Не дивно, що серед українських тренерів його вибір впав на колишнього капітана Дніпра, пише 24 Канал з посиланням на Футбол 24.

Кого Коноплянка назвав найкращими тренерами?

Також переможцю Ліги Європи-2015/16 імпонує робота наставників Динамо та Карпат.

"Якщо говорити про тренерів в Україні – то тут, без сумніву, номер один для мене Руслан Петрович Ротань. Навіть думати не треба.

У минулому сезоні гарно себе показав Шовковський, хай там як зараз. Мені також імпонує Лупашко – подобається його стиль, побудова гри від воротаря, коли команда не виносить той м’яч. Це такий певний іспанський стиль, який мені близький", – зазначив Коноплянка.

Серед європейських тренерів Коноплянка виокремив своїх екснаставників із Севільї та Шахтаря.

"Якщо говорити про Європу, то мені дуже подобається Унаї Емері. Він любить систему, багато руху, щоб усі були близько один до одного, не брали великої дистанції між гравцями. Короткий пас, контроль, компактність – ось що для нього головне. Де в тебе більшість – там твоя перевага.

Не будемо вже згадувати всі ці "Гвардіоли" чи тренерів Ліверпуля. Але за кого дійсно можна ще сказати – це Де Дзербі. Де б він не працював, завжди видно його почерк. Я бачив, як у Шахтарі він ставив свій тактичний план. Гарний коуч, у якого хочеться вчитись. Чудовий стиль", – розповів Коноплянка.

Які трофеї зібрав Коноплянка під час кар'єри?

Під час виступів за Дніпро Євген Коноплянка став віцечемпіоном України сезону-2013/14, бронзовим призером чемпіонату-2014/15 та фіналістом Ліги Європи-2014/15.

Разом з іспанською Севільєю українець став тріумфатором Ліги Європи-2015/16 та був фіналістом Кубка Іспанії, Суперкубка Іспанії та Суперкубка УЄФА.

У складі німецького Шальке Коноплянка став срібним призером Бундесліги-2017/18.

Золоту медаль чемпіонату України Євген здобув разом з донецьким Шахтарем у сезоні-2019/20. Також з "гірниками" він вдруге став віцечемпіоном ЧУ-2020/21.

За даними Transfermarkt, найвища вартість у Коноплянки була у 2016 році – 25 мільйонів євро.

