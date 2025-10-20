Євген Коноплянка не нудьгує на футбольній пенсії. Ексгравець збірної України разом зі своїм другом Романом Зозулею відкрили агентство, яке представляє інтереси талановитих футболістів, пише 24 Канал з посиланням на Футбол 24.

Чим займається Коноплянка?

Легендарний вінгер зізнався, що міг би спокійно продовжувати футбольну кар'єру, але не знайшов для себе відповідний клуб.

"У футбол я вже два роки не бігаю – і не буду. Якщо чесно, фізично почуваюся непогано. Але має бути за кого хотіти грати. Якби в Україні був відповідний клуб – грав би. Але не бачу сенсу виходити просто так, щоб знову стерти коліна чи щоб спина ще більше "скрипіла" вранці.

Якби був тренер, який мені близький за філософією і стилем, то, повірте, я б пішов. Це не питання грошей. Просто шкода, що через війну не все так просто реалізувати", – заявив Коноплянка.

Наразі Коноплянка та Зозуля займаються розвитком свого футбольного агентства під назвою TALENTED BIRDS (Талановиті птахи – 24 Канал).

Щодо зміни діяльності – так, я працюю в агентстві. Ми з Ромою Зозулею розвиваємо цей напрям, бо самі пройшли багато моментів у футболі. І хочеться, щоб гравці, які сьогодні починають свій шлях, не стикалися з тим, що пережили ми,

– розповів Коноплянка.

За даними Transfermarkt, в агентстві Коноплянки та Зозулі зареєстровані 38 футболістів. Серед найвідоміших варто виокремити Владислава Кочергіна (Ракув), Дениса Мірошниченка (Карпати) та нещодавнього дебютанта збірної України Владислава Велетня (Полісся).

Крім того, Коноплянка заснував кіберспортивну команду kONO.ECF, а також створив медіакоманду kONO.ECF MEDIA TEAM.

Де зараз живе Коноплянка?