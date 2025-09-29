Вболівальників цікавить особисте життя Євгена Коноплянки. 24 канал розповідає, що відомо про дітей колишнього футболіста Дніпра, Севільї, Шальке та збірної України.

Що відомо про дітей Коноплянки?

Євген Коноплянка має дружину Вікторію (дівоче прізвище – Шиманська). Подружжя зіркового футболіста та бадмінтоністки разом виховує двох дітей – доньку Злату (10 років) та сина Даміра (8 років).

Наразі Євген Коноплянка разом з сім'єю проживає у Кайкаші – курортне містечко у Португалії на узбережжі Атлантичного океану. Туди колишня зірка Дніпра перебрався після завершення кар'єри.

8-річний Дамір пішов за шляхом свого батька. Син Євгена Коноплянки займається в академії Бенфіки. Сам ексфутболіст ділився відео з тренування свого нащадка у лісабонському клубі.

Цікаво. 29 вересня 2025 року Євген Коноплянка святкує свій день народження. Колишньому футболісту виповнилося 36 років.

Коноплянка, якого критикували за гру у захисті, підкреслив сильні сторони свого сина. Євген зазначив, що 8-річний Дамір краще обороняється, ніж його батько під час футбольної кар'єри.

Коноплянка поділився відео з тренування сина у Бенфіці:

Відомо, що Злата Коноплянка навчається в місцевій школі. Батьки 10-річної дівчинки рідко публікують спільні світлини та розповідають про доньку у соціальних мережах.

До слова. Збірна України 5 вересня 2015 року перемогла Білорусь (3:1) у відборі на Євро-2016. Євген Коноплянка забив третій гол "синьо-жовтих" у матчі у Львові та присвятив взяття воріт новонародженій доньці Златі.

Проте минулого року Вікторія Коноплянка все ж показала, як виглядає їх спільна донька з Євгеном. Вона поділилася фото зі святкування дня народження колишнього футболіста.

Коноплянка з дітьми та коханою / Фото з інстаграму дружини ексфутболіста

Чим займається Коноплянка після завершення кар'єри?