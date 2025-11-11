У січні 2014 року Коноплянка був за крок від переходу в Ліверпуль. Детальніше про історію зірваного трансферу Євген згадує в інтерв'ю ютуб-каналу ТРЕНДЕЦЬ, повідомляє 24 Канал.

Чому Коноплянка не перейшов у Ліверпуль?

Тоді делегація мерсисайдців прилетіла в Дніпро для оформлення переходу в останній день трансферного вікна. Євген розповів, що інтерес до нього проявляли ще Інтер, Сток Сіті, Вільярреал та Валенсія.

Проте керівництво Дніпра взагалі відмовлялось від трансферу. При цьому до кінця контракту Коноплянки із українською командою залишалось лише півтора року.

Я така людина, що легко все відпускаю. А тут досі не зміг. Ніхто нічого не каже і не відпускає. Я не розумів, що робити. Трішки боляче, тому що повинно було все це зростися. Дзвонили Джеррард, Шкртел, Суарес, я вже пісню цю на МРТ співаю "You’ll Never Walk Alone". Я там уже уявляю, як танцювати на стільці,

– згадує Коноплянка.

За словами вінгера, Ліверпуль пропонував за нього 25 мільйонів фунтів та був впевнений, що трансфер буде оформлений. Проте власник Дніпра Ігор Коломойський категорично відмовлявся відпускати гравця.

Я з ними повечеряв в Дніпрі. Їх там було людей 4-5. Вони відкрили пляшечку вина, випили "за трансфер". Я пройшов МРТ, вони кажуть: "Зараз будемо дзвонити і казати, що даємо 25 мільйонів". А потім закінчилося все. Я плачу, кажу: "Валерійовичу, будь ласка". Реально плачу. Я його набирав три рази. Не допомогло. Я сам на себе не був схожий,

– розповів Євген.

За його словами, причиною відмови Коломойського від угоди стали фінансові умови. Спочатку власник хотів за гравця близько 30 мільйонів, а потім вимагав, щоб усі кошти зайшли на рахунки клубу в той же день.

Ліверпуль готовий був оплатити кількома транзакціями протягом кількох днів. До того ж, кошти не могли одразу потрапити на рахунок українського клубу. Це і стало причиною того, що трансфер зірвався.

До слова, під завершення кар'єри Коноплянкою цікавилось Полісся. Проте Євген дав собі слово, що в Україні був готовий грати лише за одну команду.

Як склалась кар'єра Євгена Коноплянки?