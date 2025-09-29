Болельщиков интересует личная жизнь Евгения Коноплянки. 24 канал рассказывает, что известно о детях бывшего футболиста Днепра, Севильи, Шальке и сборной Украины.

Читайте также Шесть лет назад сборная Украины сенсационно выиграла чемпионат мира: где сейчас игроки той команды

Что известно о детях Коноплянки?

Евгений Коноплянка имеет жену Викторию (девичья фамилия – Шиманская). Супруги звездного футболиста и бадминтонистки вместе воспитывают двоих детей – дочь Злату (10 лет) и сына Дамира (8 лет).

Сейчас Евгений Коноплянка вместе с семьей проживает в Кайкаше – курортный городок в Португалии на побережье Атлантического океана. Туда бывшая звезда Днепра перебрался после завершения карьеры.

8-летний Дамир пошел по пути своего отца. Сын Евгения Коноплянки занимается в академии Бенфики. Сам экс-футболист делился видео с тренировки своего отпрыска в лиссабонском клубе.

Интересно. 29 сентября 2025 года Евгений Коноплянка празднует свой день рождения. Бывшему футболисту исполнилось 36 лет.

Коноплянка, которого критиковали за игру в защите, подчеркнул сильные стороны своего сына. Евгений отметил, что 8-летний Дамир лучше обороняется, чем его отец во время футбольной карьеры.

Коноплянка поделился видео с тренировки сына в Бенфике:

Известно, что Злата Коноплянка учится в местной школе. Родители 10-летней девочки редко публикуют совместные фотографии и рассказывают о дочери в социальных сетях.

К слову. Сборная Украины 5 сентября 2015 года победила Беларусь (3:1) в отборе на Евро-2016. Евгений Коноплянка забил третий гол "сине-желтых" в матче во Львове и посвятил взятие ворот новорожденной дочери Злате.

Однако в прошлом году Виктория Коноплянка все же показала, как выглядит их общая дочь с Евгением. Она поделилась фото с празднования дня рождения бывшего футболиста.

Коноплянка с детьми и любимой / Фото из инстаграма жены экс-футболиста

Чем занимается Коноплянка после завершения карьеры?