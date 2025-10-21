Известный экс-футболист Евгений Коноплянка остается одним из самых ярких игроков в истории сборной Украины. Сейчас вингер уже завершил карьеру, а потому наблюдает за командой в роли болельщика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Футбол 24.

По теме Школьники с Херсонщины разорвали сеть своим стримом во время матча Украина – Азербайджан

Что Коноплянка думает о сборной?

Евгений признается, что тяжело переживает просмотр матчей сборной Украины. Особенно Коноплянка переживает за игроков, с которыми сейчас ведет дела. как футбольный агент.

Когда смотрю сборную Украины и вижу, как играют мои футболисты, нервничаю в пять раз больше, чем тогда, когда играл сам. Я сам в это не верю. За всю карьеру у меня не было ни одного седого волоса. А сейчас – столько, что даже летом хожу в шапке. Когда вижу, как играют наши, я не могу спокойно смотреть. Очень переживаю. Иногда шучу, что лучше бы я играл до семидесяти. Тогда, может, и седых волос было бы меньше,

– делится мыслями Евгений.

Также вингер оценил текущую игру сборной Украины в отборе к ЧМ-2026. Команда Сергея Реброва стартовала лишь с одного балла в двух матчах, но смогла исправить ситуацию двумя победами в октябре.

Шансы есть всегда, даже когда, кажется, все очень плохо. Да, есть критика, есть болельщики, которые хотят, чтобы мы выигрывали каждую игру. И это нормально. Но, если честно, у каждого на работе бывают неудачные дни. Так же и здесь. Условно говоря, матч с Азербайджаном – просто неудачный день. Надо думать о завтра, потому что дальше может быть уже "белая" полоса. И я искренне верю, что все пойдет к лучшему. Я настроен позитивно,

– высказался Коноплянка.

Свой последний матч за сборную Украины Коноплянка провел еще в 2023 году против Англии. Всего за свою карьеру вингер отыграл 87 встреч в составе национальной команды, забив 21 гол согласно данным Transfermarkt.

Читайте также У Реброва хватает проблем: Шевченко объяснил, почему Украина забуксовала в отборе на ЧМ-2026

В клубной карьере Коноплянка успел поиграть за Днепр, Севилью, Шальке, Шахтер, Краковию и Клуж. С испанским клубом игрок выигрывал Лигу Европы, тогда как с дончанами становился чемпионом Украины.

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026