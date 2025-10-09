Артем Довбик зупинив свій вибір не на володарю "Золотого м'яча" Андрію Шевченку, Олегу Гусєву чи іншій легенді. 28-річний нападник італійської Роми хотів би пограти пліч-о-пліч із колишньою зіркою Дніпра, пише 24 Канал із посиланням на ВЗБІРНА.
Кого б Довбик повернув у збірну?
Мова йде про колишнього лівого вінгера Дніпра та Шахтаря Євгена Коноплянку. Довбик пояснив, чому обрав самого цього ексфутболіста збірної України.
Для мене як для нападника дуже важливі вінгери. Євген був фантастичним вінгером, робив результат, дуже багато створював моментів для нападників. Я хотів би, щоб такий вінгер був у нас також,
– відповів Артем.
До слова. Артем Довбик є одним із двох нападників у заявці Сергія Реброва на жовтневі матчі збірної України у відборі на ЧС-2026.Другим форвардом "синьо-жовтих" є Владислав Ванат. За спиною Довбика 38 матчів за збірну (11 голів та 4 асисти).
Що відомо про виступи Коноплянки за збірну України?
- Євген Коноплянка дебютував за національну команду 25 травня 2010 року на товариський матч проти Литви. Вінгер відіграв повний поєдинок, відзначився асистом, а Україна здобула розгромну перемогу з рахунком 4:0.
- Відтоді Коноплянка провів за "синьо-жовтих" 87 ігор, у яких забив 21 гол та віддав 15 результативних передач (дані Transfermarkt).
- Пограв на двох чемпіонатах Європи (2012, 2016).
- Із жовтня 2020-го по березень 2023-го років не провів жодного матчу за збірну через різного характеру причини – був на заміні, не потрапляв у заявку та був травмований.
- Останній матч Коноплянки за збірну України провів 26 березня 2023 року. Євген отримав лише одну мізерну хвилину ігрового часу у матчі проти Англії. Поєдинок групового раунду кваліфікації на Євро закінчився поразкою України з рахунком 0:2.