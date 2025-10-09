Артем Довбик остановил свой выбор не на обладателе "Золотого мяча" Андрее Шевченко, Олеге Гусеве или другой легенде. 28-летний нападающий итальянской Ромы хотел бы поиграть бок о бок с бывшей звездой Днепра, пишет 24 Канал со ссылкой на СБОРНАЯ.

Вот так Селезнев отреагировал на унижение от Блохина, который проигнорировал его на Евро-2012

Кого бы Довбик вернул в сборную?

Речь идет о бывшем левом вингере Днепра и Шахтера Евгении Коноплянке. Довбык объяснил, почему выбрал самого этого экс-футболиста сборной Украины.

Для меня как для нападающего очень важны вингеры. Евгений был фантастическим вингером, делал результат, очень много создавал моментов для нападающих. Я хотел бы, чтобы такой вингер был у нас также,

– ответил Артем.

К слову. Артем Довбик является одним из двух нападающих в заявке Сергея Реброва на октябрьские матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2026. вторым форвардом "сине-желтых" является Владислав Ванат. За спиной Довбика 38 матчей за сборную (11 голов и 4 ассиста).

Что известно о выступлениях Коноплянки за сборную Украины?