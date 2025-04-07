Юный украинский каратист отказался делать фото с россиянином после награждения: мощное видео

В мексиканской Гвадалахаре состоялся этап Юношеской лиги каратэ. Замечательное выступление на этом турнире продемонстрировал украинский каратист Евгений Мельник.

13-летний спортсмен завоевал "бронзу". Кроме хорошего результата, он также отличился очень достойным поступком, сообщает 24 Канал со ссылкой на KARATE PROJECT.

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Четкая гражданская позиция

После церемонии награждения должна была состояться традиционная фотосессия с участием всех призеров. Одним из них был россиянин.

Однако юный украинец, получив медаль, сразу же покинул пьедестал. Он категорически отказался делать совместное фото с представителем страны-агрессора.

Один из организаторов настойчиво пытался вернуть нашего каратиста. Однако Мельник отрицательным жестом четко показал, что его позиция не изменится.

Как Евгений Мельник отказался делать фото с россиянином: смотрите видео

Отметим, что юный Евгений Мельник представляет киевский клуб каратэ Shogun.