В заявку сборной Украины на турнир в индивидуальных упражнениях вошли Таисия Онофрийчук и Полина Карика. В команде "сине-желтых" представили Полина Городничая, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Надежда Юрина и Александра Ющак.

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Триумфальный турнир

Этот этап стал сверхуспешным для 16-летней Таисии Онофрийчук. Киевлянка завоевала сразу четыре награды, среди которых три медали высшей пробы, сообщает 24 Канал.

В первый соревновательный день украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала дебютное "золото" на уровне Кубка мира. Она триумфовала в многоборье.

После этого украинка еще стала лучшей в упражнениях с лентой, а также в соревнованиях с булавами. К этому триумфу Таисия добавила "серебро", финишировав второй в упражнениях с обручем, уступив чемпионке Стиляне Николовой из Болгарии лишь на 0,65 балла.

Как Таисия Онофрийчук завоевала "золото" в упражнениях с булавами: смотрите видео

К слову. Единственной дисциплиной, где Таисия Онофрийчук осталась без медали, стали упражнения с мячом. В этом соревновании 16-летняя украинка заняла пятое место.

Отметим, что на этапе Кубка мира в Софии больше "сине-желтые" не завоевывали медалей. В командных всех соревнованиях наши грации занимали пятые места, а Полина Карика остановилась в шаге от пьедестала в упражнениях с булавами.



Второй этап Кубка мира по художественной гимнастике состоится 18-20 апреля в Баку.