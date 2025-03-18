Об этом львовянка сообщила на своей странице в инстаграме, информирует 24 Канал. Причиной стали проблемы со здоровьем.
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Художественная гимнастика навсегда в сердце
Последними профессиональными соревнованиями для Мельник стали Олимпийские игры-2024 в Париже. Там она вместе с партнершами по команде заняла седьмое место в финале группового многоборья.
По словам Алины, она в течение двух лет боролась с травмами стоп. Гимнастка делала все, чтобы осуществить свою мечту об участии в Олимпиаде, но уже тогда знала, что это будет ее последний профессиональный турнир.
"Гимнастика дала мне не только невероятные эмоции, а также принесла и много боли. Травмы стоп поставили под сомнение все. В 2023 году, после операции, я даже не могла представить, что вернусь в сборную, что мне удастся сделать еще столько всего. За полгода до Олимпиады я не знала, выдержу ли все это: постоянные истерики, невыносимая боль, обезболивающие, но это был мой выбор. Олимпиада была моей мечтой и я решила не сдаваться, а идти до конца.
Решение о завершении спортивной карьеры было чрезвычайно сложным. Здоровье больше не позволяет мне заниматься любимой гимнастикой. И я прекрасно понимала и знала, что Олимпийские игры – это мой последний выход на ковер. Получилось не все так, как хотелось, но многие свои мечты я осуществила. И хоть эта история завершается, я точно знаю: впереди еще много нового", – написала Мельник.
Памятные моменты карьерного пути Алины Мельник: смотрите видео
К слову. В конце 2024 года завершила карьеру еще одна украинская гимнастка – Мария Высочанская. Она также специализировалась на групповом многоборье.
Главные достижения Алины Мельник в художественной гимнастике
- На юниорском уровне наибольшим успехом львовянки было "серебро" в упражнении с пятью обручами на Евро-2019.
- Со взрослой сборной Украины Алина становилась бронзовым призером ЧМ-2023, а также дважды завоевывала медали на континентальном первенстве – "серебро" на Евро-2023 и "бронза" на Евро-2024.