Про це львів'янка повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, інформує 24 Канал. Причиною стали проблеми зі здоров'ям.

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Художня гімнастика назавжди в серці

Останніми професійними змаганнями для Мельник стали Олімпійські ігри-2024 в Парижі. Там вона разом із партнерками по команді посіла сьоме місце у фіналі групового багатоборства.

За словами Аліни, вона протягом двох років боролася із травмами стоп. Гімнастка робила все, щоб здійснити свою мрію про участь в Олімпіаді, але вже тоді знала, що це буде її останній професійний турнір.

"Гімнастика дала мені не лише неймовірні емоції, а також принесла й багато болю. Травми стоп поставили під сумнів усе. У 2023 році, після операції, я навіть не могла уявити, що повернуся в збірну, що мені вдасться зробити ще стільки всього. За пів року до Олімпіади я не знала, чи витримаю все це: постійні істерики, нестерпний біль, знеболювальні, але це був мій вибір. Олімпіада була моєю мрією і я вирішила не здаватись, а йти до кінця.

Рішення про завершення спортивної карʼєри було надзвичайно складним. Здоровʼя більше не дозволяє мені займатися улюбленою гімнастикою. І я прекрасно розуміла та знала, що Олімпійські ігри – це мій останній вихід на килим. Вийшло не все так, як хотілося, але багато своїх мрій я здійснила. І хоч ця історія завершується, я точно знаю: попереду ще багато нового", – написала Мельник.

Пам'ятні моменти кар'єрного шляху Аліни Мельник: дивіться відео

До слова. Наприкінці 2024 року завершила кар'єру ще одна українська гімнастка – Марія Височанська. Вона також спеціалізувалась на груповому багатоборстві.

Головні досягнення Аліни Мельник у художній гімнастиці