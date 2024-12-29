22-річна спортсменка у своєму інстаграмі опублікувала допис, у якому повідомила шанувальникам про своє рішення. Вона також поділилась історією свого шляху у спорті, повідомляє 24 канал.

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Височанська про завершення кар'єри

Марія Височанська зазначила, що їй не вистачить, навіть тисячі сторінок, щоб описати свою кар'єру, яка тривала 18 років. Спортсменка пригадала свій шлях у гімнастиці.

Я закінчую свою спортивну кар'єру і ви більше не побачите мене на килимі. Коли мені було чотири роки, я навіть не могла уявити, що пройду такий шлях у гімнастиці, і в 14 теж. Що буду чемпіонкою Європи, призеркою чемпіонату світу, фіналісткою двох Олімпіад, нестиму олімпійський вогонь і буду капітаном команди. Гімнастика – це те, що ніколи не забудеш, без чого ти вже не ти, і життя без неї можливе. Назавжди у серці,

– написала Височанська.

Нагадаємо, що Марія Височанська за час своєї кар'єри стала дворазовою чемпіонкою Європи з художньої гімнастики. У складі збірної України спортсменка здобула "бронзу" світової першості у 2023 році.

У 2024 році Марія Височанська, у травні, перед участю в Олімпійських іграх в Парижі пронесла олімпійський вогонь.